Μαρία Σάκκαρη: «Τελικός» κόντρα στη Ριμπάκινα στο WTA Finals - Η ώρα και το κανάλι

Η πρεμιέρα της Μαρίας Σάκκαρη στο WTA Finals ήταν απογοητευτική, καθώς ηττήθηκε 2-0 σετ από την Αρίνα Σαμπαλάνκα, παίρνοντας μόλις ένα game. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, η 28χρονη ξέσπασε σε κλάματα στον πάγκο, ενώ λίγο αργότερα έδωσε την απάντησή της για την αντίδρασή της.

After losing to Aryna Sabalenka, Maria Sakkari says she’s not the first or the last person to cry on the tennis court:



“I don’t have much to say.. I think it was pretty obvious I wasn’t feeling my game & wasn’t feeling comfortable out there. Just a very, very bad day at the… pic.twitter.com/4HfujVSeXz