Μίλτος Τεντόγλου: Υποψήφιος για κορυφαίος αθλητής της χρονιάς στον στίβο! - Μπήκε στην τελική τριάδα

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το βραβείο, μαζί άλλους δύο σπουδαίους αθλητές του στίβου.

Ο λόγος για τον Σουηδό άλτη του επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις κι ο Νορβηγός δρομέας, Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν.

Ο κορυφαίος άλτης του μήκους, μέσα στο 2023, κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στη Βουδαπέστη και πήρε την πρώτη θέση και στο Ευρωπαϊκό κλειστού στίβου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στις 21 Οκτωβρίου, στο Gala της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που θα γίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

