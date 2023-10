Στέφανος Τσιτσιπάς: Εύκολη πρεμιέρα στη Σαγκάη - Άνετη νίκη επί του Χατζικάτα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι του, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Αυστραλό τενίστα, με ρίζες από την Κίνα, με αποτέλεσμα ο 25χρονος αθλητής να «κλείσει» θέση στην επόμενη φάση, ήτοι στον 3ο γύρο. Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα του Ουμπέρ με τον Βαν ντε Ζάντσουλπ.

Μία ώρα και 23 λεπτά χρειάστηκε ο Έλληνας πρωταθλητής για να κάμψει την αντίσταση του ΡίνκιΧατζικάτα. Οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους στα πρώτα games, αλλά στο 3ο ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο break, αλλά ο Αυστραλός απάντησε στο 8ο για το 4-4. Όμως, ο «Tsitsifast» απάντησε άμεσα με break στο break και αφού έσβησε το break point του 22χρονου, πήρε το πρώτο σετ 6-4.

Tsitsipas is BACK at the #RolexShanghaiMasters ?pic.twitter.com/LAxz9jVYd2