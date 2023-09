Τρομερός Λευτέρης Πετρούνιας! Έτοιμος για μεγάλο τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συγκέντρωσε 14.900 βαθμούς στον προκριματικό των κρίκων και αυτή η επίδοση εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα του χαρίσει μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμβέρσας.

Ο Έλληνας αθλητής αγωνίστηκε στον δεύτερο προκριματικό όμιλο και εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του, που είχε βαθμό δυσκολίας 6,3. Έκανε μόνο ένα μικρό αλματάκι στην έξοδό του και βαθμολογήθηκε με 8.600 εκτέλεση, 6.300 δυσκολία.

Eleftherios Petrounias doing what he does! ✨



Greece's multiple-time World Champion record 14.900 on Rings in the score of the day so far on the apparatus



Watch Live: https://t.co/by95XbtL2D… #ARTWorlds2023 pic.twitter.com/TPpNorqgo9