Νόβακ Τζόκοβιτς: Ανατριχιαστική υποδοχή στον Σέρβο και την εθνική μπάσκετ - Ξέσπασε σε κλάματα (vid)

Συγκλονιστική υποδοχή επιφύλασσαν οι Σέρβοι στον Νόβακ Τζόκοβιτς και την εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας, με τον θρύλο του παγκόσμιου τένις να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του και να λυγίζει από τη συγκίνηση.

Ο «Νόλε» έφτασε τα 24 Grand Slam, μετά την επικράτησή του στον τελικό του US Open κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ενώ η εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας επέστρεψε με το ασημένιο μετάλλιο από το Μουντομπάσκετ 2023.

Ο σερβικός λαός υποδέχθηκε με ανατριχιαστικό τρόπο τους συμπατριώτες του για τις επιτυχίες τους και ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν άντεξε από τις εκδηλώσεις λατρείς και λύγισε ξεσπώντας σε κλάματα.

Μάλιστα, ο Μπογκντάνοβιτς και οι υπόλοιποι αστέρες της εθνικής Σερβίας έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον παρηγορήσουν.

NOVAK DJOKOVIC IN BELGRADE.??? This is how legends are celebrated. Thousands of people gathered in Belgrade to welcome the greatest tennis player in history.?24X?.

