US Open: Επιστροφή Τζόκοβιτς στο Νο1 - Αποκλεισμός για Ρούνε | Εύκολα ο Τσιτσιπάς

Ο Σέρβος τενίστας επιβλήθηκε εύκολα του Γάλλου Αλεξάντρ Μιλέρ 6-0, 6-2, 6-3 σε 1 ώρα και 35 λεπτά, προκρίθηκε στο 2ο γύρο και εξασφάλισε ήδη την επάνοδό του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

Κι αυτό γιατί, ο «Νόλε» προσθέτει βαθμούς από το φετινό US Open (δεδομένου ότι πέρυσι δεν πήρε μέρος), ενώ ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ μπορεί στην καλύτερη περίπτωση απλά να διατηρήσει τους βαθμούς που κέρδισε πέρυσι, όταν κατέκτησε το τουρνουά.

Επόμενος αντίπαλος του Τζόκοβιτς θα είναι ο Ισπανός Μπερναμπέ Θαπάτα (Νο 76 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος νίκησε τον Αμερικανό Ιθαν Κουίν 6-4, 6-4, 6-3.

Two down, one to go.



Novak Djokovic is on a midnight mission. pic.twitter.com/HtdSrWysz8