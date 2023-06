Πινγκ πονγκ: Ελληνικές συμμετοχές σε διαδοχικά τουρνουά Contender τον Ιούνιο

Onsports Team

Μέσα στον Ιούνιο γίνονται διαδοχικά World Table Tennis Contender διαφορετικών βαθμίδων και Έλληνες πρωταθλητές έχουν δηλώσει συμμετοχή σε τρία από αυτά. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος (που την Παρασκευή 09/06 το βράδυ έχει τον καθοριστικό δεύτερο τελικό της Ενεμπόν με αντίπαλο τη Ρουέν για τον τίτλο στη γαλλική λίγκα), η Κατερίνα Τόλιου και η Ελισάβετ Τέρπου πρόκειται να λάβουν μέρος στο WTT Contender ανδρών-γυναικών της Κροατίας, που θα διεξαχθεί από τις 26 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου στο Ζάγκρεμπ. Σε επίπεδο νέων η Μαλαματένια Παπαδημητρίου δήλωσε συμμετοχή σε δύο αλλεπάλληλα τουρνουά στη Λατινική Αμερική: Στο WTT Youth Star Contender του Περού, που θα γίνει στη Λίμα από τις 21 έως τις 25/06 και στο WTT Youth Contender της Βραζιλίας, το οποίο θα λάβει χώρα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο από τις 28/06 έως τη 01/07.

O Σγουρόπουλος, η Τόλιου και η Τέρπου θέλουν βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη γι’ αυτό δήλωσαν για το τουρνουά στην κροατική πρωτεύουσα μολονότι οι ημερομηνίες συμπίπτουν με το συνολικό χρονικό διάστημα των 3ων Ευρωπαϊκών Αγώνων. Οι τρεις πρωταθλητές μας και ο Γκιώνης είναι αυτοί, που θα εκπροσωπήσουν την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στην κορυφαία διοργάνωση, στην Κρακοβία-Μαλοπόλσκα. Οι αγώνες του αθλήματος θα γίνουν από τις 23/06 έως τη 01/07. Εάν ο Σγουρόπουλος, η Τόλιου και η Τέρπου αποκλειστούν στις πρώτες ημέρες του απλού, τότε θ’ αγωνιστούν κανονικά στο Contender γι’ αυτό έχουν βγάλει ήδη εισιτήρια για να πάνε κατευθείαν από την Πολωνία για την Κροατία.

Εφόσον λοιπόν, βρεθούν στη Dom Sportova του Ζάγκρεμπ, θα περάσουν όλοι από το ταμπλό των προκριματικών. Ο Σγουρόπουλος εμφανίζεται στην player list ως νούμερο 236 στον κόσμο, η Τόλιου ως νούμερο 174 και η Τέρπου ως νούμερο 392.

Στην ανάλογη σειρά τουρνουά των νεαρών ηλικιών έρχεται πρώτα το WTT Youth Star Contender του Περού, όπου πάντα υπάρχει όριο λίγων συμμετοχών στις κατηγορίες Under 15 και Under 19 και μετράνε οι πίνακες αξιολόγησης. Η Παπαδημητρίου θα παίξει στη Villa Deportiva Nacional ως νούμερο 17 των νεανίδων και είναι στην 132η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της κατηγορίας. Οι αγώνες έχουν επίσης διπλό κοριτσιών Under 19 και διπλό μικτό. Η σημερινή πρωταθλήτρια Ελλάδας του απλού νεανίδων και Νέων γυναικών έχει δηλώσει διπλό νεανίδων με τη Βραζιλιάνα Τζούλια Τακαχάσι και διπλό μικτό με τον Σλοβάκο Σάμουελ Άρπας.

Αμέσως μετά έρχεται το WTT Youth Contender της Βραζιλίας. Η Παπαδημητρίου, που επίσης επιδιώκει τη βαθμολογική βελτίωση, θα είναι 8ο φαβορί της Under 19 στο Arena Carioca I στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Να σημειωθεί τέλος, ότι επιλέγοντας τη συμμετοχή της στο όπεν της Βραζιλίας μένει εκτός από το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων της Ορεστιάδας (28/06-02/07).