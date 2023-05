Μαρία Σάκκαρη: Σαρωτική πρεμιέρα | Εύκολη πρόκριση κόντρα στην Στρίκοβα στη Ρώμη

Εντυπωσιακή ήταν η 27χρονη πρωταθλήτρια στη «μάχη» απέναντι στην Μάρμπορα Στρίκοβα, καθώς πήρε τη νίκη 2-0 σετ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά Internazionali BNL d' Italia που διεξάγεται στη Ρώμη.

Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Τσέχα πρωταθλήτρια ήταν αυτή που άνοιξε την ημέρα στο «Pieatrangeli» και με την Ελληνίδα τενίστρια να ξεκινάει ιδανικά την παρουσία της, μια και προηγήθηκε 4-0 στα games και χρειάστηκε μόλις 33 λεπτά για να πάρει το πρώτο σετ 6-1.

Η Τσέχα πρώην Νο 16 στον κόσμο, η οποία επέστρεψε πρόσφατα στη δράση έπειτα από 26 μήνες απουσίες λόγω μητρότητας μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ και κράτησε το σερβίς της. Όμως και πάλι η Ελληνίδα αθλήτρια ήταν συγκεντρωμένη και με τρομερό σερί πέντε games, πήρε προβάδισμα 5-1.

Σ’ εκείνο το σημείο, η Μπάρμπορα Στρίκοβα προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε 5-3, όμως, η Μαρία Σάκκαρη ήταν σωστή στο επόμενο game, έκανε το break και πήρε τη νίκη 6-3.

Η επόμενη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια θα προκύψει από την αναμέτρηση της Μπιάνκα Αντρέσκου με την Μαρκέτα Βοντρουσόβα.

Flying to the R32 ?



?? @mariasakkari rushes past Strycova 6-1 6-3 and will face either Vondousova or Andreescu in the next round#IBI23 | @WTA pic.twitter.com/eWxKF0SC9v