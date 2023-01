Australian Open: «Τρένο» στους «16» ο Στέφανος Τσιτσιπάς - Άνετη πρόκριση (videos)

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε 2 ώρες και 6 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ολλανδού τενίστα, ο οποίος είναι στο Νο. 63 της παγκόσμιας κατάταξης, 6-2, 7-6(5), 6-3 και θα δώσει το «παρών» στη φάση των «16» για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Επόμενος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά είναι ο Γιάνικ Σίνερ, ο οποίος πήρε την πρόκριση με ανατροπή απέναντι στον Μάρτον Φούτσοβιτς από την Ολλανδία, επικρατώντας 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, ο Έλληνας προηγείται 4-1 του Ιταλού. Την περσινή χρονιά οι δύο τενίστες είχαν αναμετρηθεί στα προημιτελικά του Australian Open, με τον «Στεφ» να παίρνει την πρόκριση. Η αναμέτρηση στη φάση των «16» αναμένεται να γίνει την Κυριακή (22/01).

