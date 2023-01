Australian Open: «Λύγισε» ο Ναδάλ - Αποκλεισμός έκπληξη για τον Ισπανό (videos)

Ο διάσημος Ισπανός, ο οποίος ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, αποκλείστηκε στα τρία σετ από το Νο 63 του κόσμου, Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Ο Αμερικάνος τενίστας έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι στα δύο πρώτα σετ και κατάφερε να διατηρήσει τη ψυχραιμία του στις δύσκολες στιγμές του 3ου και κυρίως να διαχειριστεί τη δυσκολία του αντιπάλου του ν' αγωνιστεί όπως θα ήθελε, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, φτάνοντας στην σπουδαιότερη νίκη της καριέρας του 6-4, 6-4 και 7-5.

Mission accomplished for @mackiemacster ??



