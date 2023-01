Australian Open: Το γύρισε και προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη (videos)

EPA/LUKAS COCH, ΑΜΠΕ

Onsports team

Η 18χρονη Ρωσίδα τενίστρια έβαλε δύσκολα από την αρχή στην Μαρία Σάκκαρη, όμως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε χαρακτήρα και στα κρίσιμα σημεία μπόρεσε να πάρει σημαντικούς πόντους, οι οποίοι της έδωσαν το «εισιτήριο» για τη φάση των «32» του Australian Open.

Η νεαρή αθλήτρια ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τον αγώνα, μια και έκανε μπρέικ στο πρώτο game που σέρβιρε η Μαρία Σάκκαρη, άντεξε στην αντεπίθεση της Ελληνίδας τενίστριας και μπόρεσε να πάρει το πρώτο σετ 6-3.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη, μια και η Μαρία Σάκκαρη μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ, έκανε ένα γρήγορο μπρέικ και ξέφυγε 4-1, αλλά η Ντιάνα Σνάιντερ κατάφερε να το φέρει στα ίσια 5-5, αλλά τελικά η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και πήρε το σετ 7-5.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ. Η Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης ξεκίνησε πολύ δυνατά, πήρε το προβάδισμα 3-1 και 5-2, η Ρωσίδα προσπάθησε να αντιδράσει εκμεταλλευόμενη τα διπλά λάθη της αντιπάλου της, όμως, η Μαρία Σάκκαρη με τέσσερις σερί πόντους κατάφερε να πάρει το σετ 6-3 και να προκριθεί στην επόμενη φάση του Australian Open.