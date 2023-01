Australian Open: Σαρωτικός ο Τζόκοβιτς στην επιστροφή του - Λατρεία από τον κόσμο (video)

Ο εννέα φορές νικητής του τουρνουά, στον οποίο πέρυσι δεν επιτράπηκε η συμμετοχή στην διοργάνωση και απελάθηκε από την Αυστραλία, επειδή δεν ήταν εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλό του (Νο 75 στον κόσμο) και επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-0, παίρνοντας την πρόκριση για τον 2ο γύρο.

Εκεί, ο Σέρβος τενίστας θα αντιμετωπίσει, είτε τον Ούγκο Ντελιέν από τη Βολιβία, είτε τον Γάλλο Ενζό Κουακό.

Ο Τζόκοβιτς θα επιδιώξει να κατακτήσει στη Μελβούρνη τον 22ο τίτλο του σε τουρνουά γκραν σλαμ και να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ράφαελ Ναδάλ. Αν τα καταφέρει, ενδέχεται να ανέβει ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης (προς το παρόν είναι στο Νο 5).

