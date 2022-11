ATP Finals: Ο εκνευρισμός του Τσιτσιπά μετά την ήττα–«Ήμουν ο καλύτερος παίκτης, ήταν προφανές»(vid)

EPA/ALESSANDRO DI MARCO

"He prevailed with the few tools that he has." Shots fired ? pic.twitter.com/zuorMMHI1R

Stef's full statement and Andrey's response to it: pic.twitter.com/fJzECe92xy — Tsitsidaily???? (@tsitsidaily) November 18, 2022

? Monte Carlo Title

⚡️ World No. 3

? Grand Slam Semi-Final

✨ 4th consecutive #NittoATPFinals



Another fantastic year, @steftsitsipas ? pic.twitter.com/DukUcDgBHf — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2022

SF BOOKED! ?@AndreyRublev97 defeats Stefanos Tsitsipas 3-6 6-3 6-2 to reach the semi-finals of the #NittoATPFinals pic.twitter.com/6FveZPx4ie — ATP Tour (@atptour) November 18, 2022