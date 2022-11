Στο πένθος βυθίστηκε το ΜΜΑ: Απεβίωσε μόλις στα 38 του χρόνια ο Άντονι «Ραμπλ» Τζόνσον

Ο εκλιπόντας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 38 ετών νικημένος από σοβαρή ασθένεια, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας ΜΜΑ, Bellator αναφέρει:

«Η οικογένεια του Bellator είναι συντετριμμένη από τον πρόωρο θάνατό του και εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

? It is with great sadness we acknowledge the passing of Anthony “Rumble” Johnson.



The BELLATOR family is devastated by his untimely passing and we send our condolences to his family and friends during this difficult time. pic.twitter.com/TqZzN1wquY