Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης εγκαινιάζει την επόμενη χρονιά το Europe Youth Series

Ο λόγος γίνεται για το Europe Youth Series, το οποίο θα είναι ανοιχτό για συμμετοχές σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της ETTU για τους αθλητές κάτω των 15 και κάτω των 13 ετών. Η Ένωση οικοδομεί πάνω στην επιτυχία του Europe Under 13 Challenge, που έγινε το περασμένο καλοκαίρι στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου (με παρούσα και την Ελλάδα) και στην απόφαση του συνεδρίου στο Μόναχο, λίγο καιρό μετά, που ήταν ν’ αρχίσει από το 2023 ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 13. Ουσιαστικά η ETTU επιχειρεί κάτι αντίστοιχο με τα παγκόσμια Youth Contender θέλοντας να δώσει τις δικές της ευκαιρίες, σε αθλητές της ηπείρου από αυτές τις δύο ηλικιακές κατηγορίες, ν’ αγωνίζονται σε τουρνουά στο εξωτερικό. Μάλιστα, θα είναι και οι μικτές ομάδες με αγόρια και κορίτσια στη γενική προκήρυξη, καθώς άρεσε το ομαδικό αγώνισμα με αυτή τη μορφή στο Europe Under 13 Challenge του 2022. Οι ενδιαφερόμενες εθνικές ομοσπονδίες μπορούν ήδη να καταθέτουν στην ETTU υποψηφιότητα για τη διοργάνωση τέτοιων τουρνουά νέων με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος έκανε με χαρά σχετική δήλωση ο εκτελών χρέη προέδρου, Πέδρο Μούρα: «Η ETTU με περηφάνια λανσάρει το Europe Youth Series το 2023 μετά την τεράστια επιτυχία, που σημείωσε το Europe Under 13 Challenge το 2022 στην Ποντγκόριτσα. Με αυτήν την απόφαση ανταποκρινόμαστε στην έκκληση των εθνικών ομοσπονδιών-μελών μας, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στους ευρωπαίους νεαρούς αθλητές μας να διαγωνιστούν διεθνώς. Σε αυτή τη σειρά προωθούμε επίσης τον στόχο μας για την ισότητα των φύλων, καθώς ενθαρρύνουμε και τη διεξαγωγή του ομαδικού με μικτές ομάδες, ένα σύστημα που ήταν ο μεγάλος υπεύθυνος για το ομόφωνο χειροκρότημα, το οποίο έλαβε το Europe Under 13 Challenge τον περασμένο Ιούνιο. Μαζί με την EYS, η ETTU θα παρουσιάσει επίσης τον δικό της πίνακα αξιολόγησης, το ETTU Ranking System, που θα επιτρέπει στους παίκτες και τους προπονητές να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά όλο το προσωπικό της ETTU και τις επιτροπές της ETTU, που συμμετείχαν στην υλοποίηση του Europe Youth Series, καθώς και του European Ranking System, το οποίο είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη μας, τους προπονητές και τους αθλητές μας», δήλωσε o έμπειρος Πορτογάλος παράγοντας, που έχει αναλάβει προεδρικά καθήκοντα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την παραίτηση του Ρώσου προέδρου της ETTU Ιγκόρ Λεβίτιν.

Τοποθέτηση για την ευχάριστη εξέλιξη έκανε και η αναπληρώτρια πρόεδρος της ETTU Χέικε Άχλερτ: «Είμαι ευγνώμων, που μπορούμε να δώσουμε στις ευρωπαϊκές μας ομοσπονδίες αυτή τη νέα ευκαιρία να έχουν περισσότερους διεθνείς αγώνες για τις ηλικιακές κατηγορίες U13 και U15 και ελπίζω πραγματικά ότι θα έχουμε προσφορές για την έναρξη διαγωνισμών, ειδικά με το αγώνισμα του ομαδικού. Όπως είδαμε στο U13 Challenge, το event με τις μικτές ομάδες εκτιμήθηκε πολύ. Τα ομαδικά αγωνίσματα είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη και η κοινωνική πτυχή του αθλητισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική εδώ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το έργο».

Το ρεπορτάζ στην ETTU αναφέρει ακόμα:

Το Europe Youth Series θα αποτελείται από τις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες:

Κορίτσια U15 (γεννημένα την 1η Ιανουαρίου 2008 και νεότερα)

Αγόρια U15 (γεννημένα την 1η Ιανουαρίου 2008 και νεότερα)

Κορίτσια U13 (γεννημένα την 1η Ιανουαρίου 2010 και νεότερα)

Αγόρια U13 (γεννημένοι την 1η Ιανουαρίου 2010 και νεότεροι)

Τα αγωνίσματα, που υποχρεωτικά οι διοργανωτές πρέπει να εντάξουν στα τουρνουά, είναι το απλό για τα αγόρια και τα κορίτσια στις κατηγορίες κάτω των 13 και κάτω των 15 ετών. Οι εκάστοτε οικοδεσπότες μπορούν να αποφασίσουν αν θα διοργανώσουν και το αγώνισμα του ομαδικού είτε με μικτές ομάδες είτε με ομάδες αγοριών και ομάδες κοριτσιών και για τις δύο ηλικιακές κατηγορίες.

Προαιρετικά αγωνίσματα είναι τα διπλά, δηλαδή το mixed doubles και τα doubles events. Είτε θα υπάρξουν είτε όχι αγωνίσματα διπλού, τα τουρνουά θα είναι τεσσάρων ή πέντε ημερών.

Στα πιθανά mixed teams δύο αγόρια και δύο κορίτσια μπορούν να οριστούν για τη συγκρότηση κάθε εθνικής ομάδας, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στο Europe Under 13 Challenge του Μαυροβουνίου. Τρίτος ή τέταρτος αθλητής δεν μπορεί να υπάρξει σε κάποια ομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο ο διευθυντής αγώνων του τουρνουά μπορεί να επιτρέψει τον σχηματισμό ομάδων με παίκτες από διαφορετικές ομοσπονδίες, με την προϋπόθεση όμως, ότι στην ίδια ομάδα δεν μπορούν να είναι παίκτες από περισσότερες από δύο ομοσπονδίες

Tο ETTU ranking list για τις κατηγορίες U13 and U15 θα είναι διαθέσιμο το 2023 ως πειραματικό σύστημα κατάταξης. Τα seeding για τις διοργανώσεις του European Youth Series θα προκύπτουν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κατάταξη U13 και U15. Το σύστημα κατάταξης της ETTU για τις δύο ηλικιακές κατηγορίες θα εισαχθεί το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου 2022.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εθνικές ομοσπονδίες, που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν τουρνουά νέων, είναι η 30η Νοεμβρίου 2022.