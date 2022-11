WTA Finals: Ημιτελικό κόντρα στην Γκαρσία η Σάκκαρη (videos)

Η νικήτρια του τουρνουά στο Σινσινάτι, είχε παίξει μερικά από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας της αυτό το καλοκαίρι, φτάνοντας στον ημιτελικό του U.S. Open, και έδειξε ότι το μαχητικό της πνεύμα παραμένει άθικτο στο «Φορτ Γουόρθ» του Τέξας, καθώς επικράτησε της Κασάτκινα.

«Σε κάθε αγώνα λέμε ότι πρέπει να τα δίνεις όλα και δεν μετανιώνεις, και είναι πάντα αλήθεια, αλλά σε αυτό το τουρνουά ακόμα περισσότερο», είπε η Γκαρσιά σε τηλεοπτική συνέντευξη μετά τον αγώνα.

«Πραγματικά προσπάθησα να δώσω όλα όσα είχα», πρόσθεσε η Γκαρσιά, που γονάτισε από απόλυτη εξάντληση αφού έκλεισε το παιχνίδι στα δίχτυα μετά από 2,5 ώρες.

? SWEET CAROLINE ? ?? @CaroGarcia comes from a set down to defeat Kasatkina 4-6, 6-1, 7-6(5) and reach the last four in Fort Worth! Faces Sakkari on Sunday for a spot in the final ? pic.twitter.com/4FEAIbSZps

Συμμετέχοντας στους τελικούς για πρώτη φορά από το 2017, ελπίζει τώρα να ανασυντάξει τις δυνάμεις της για να αντιμετωπίσει τη Μαρία Σάκκαρη, την οποία κέρδισε στον τέταρτο γύρο στο Σινσινάτι.

«Ο τελευταίος αγώνας στο Σινσινάτι ήταν πολύ σφιχτός», είπε ο Γκαρσία. «Παίζει υπέροχο τένις. Θα είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι όπως σήμερα», τόνισε η 29χρονη Γαλλίδα, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση του ομίλου της, πίσω από την Ίγκα Σφιάτεκ, η οποία –με τη σειρά της-στον άλλο ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Να σημειωθεί ότι η Γκαρσιά είχε επικρατήσει της Σάκακρη και της άλλης-εκτός του Σινσινάτι- αναμέτρησης που βρέθηκαν αντιμέτωπες, το 2017 στη Γουχάν.

Ending it with one of the BEST match points of the year ✨



An absolutely INCROYABLE win from ?? @CaroGarcia to cement her spot in the final 4!#WTAFinals pic.twitter.com/UVotvBoENw