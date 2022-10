Guadalajara Open: Νίκησε η Σάκκαρη και πέρασε στα ημιτελικά, αλλά και στο WTA Finals

Στο φινάλε της σεζόν, η Μαρία Σάκκαρη βρίσκει τον καλό εαυτό της και τα ξημερώματα πέτυχε διπλό στόχο στο Μεξικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε 2-1 σετ (6-1, 5-7, 6-4) της Βερόνικα Κουντερμέτοβα και όχι μόνο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Guadalajara Open, αλλά εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο WTA Finals!

Στο πρώτο σετ η 27χρονη πρωταθλήτρια ήταν καταιγιστική, αλλά η Ρωσίδα αντίπαλός της τη δυσκόλεψε στο δεύτερο. Στο τρίτο, η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα, αλλά και πόσο ήθελε τη νίκη, επικρατώντας με 6-4.

Στους ημιτελικούς, η Τζέσικα Πεγκούλα θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Αζαρένκα, και η Μαρία Σάκκαρη την Μαρί Μπουζκόβα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα δώσει το «παρών» για δεύτερη σερί φορά στους τελικούς τένις των γυναικών, που θα διεξαχθούν φέτος στο Τέξας. Πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση.

Με αυτή τη νίκη, η Σάκκαρη ανεβαίνει ακόμα δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, ακόμα κι αν ηττηθεί στον ημιτελικό. Αν καταφέρει και κατακτήσει τον τίτλο στη Γουαδαλαχάρα, τότε μπορεί να βρεθεί και στην τρίτη θέση, ισοφαρίζοντας την καλύτερη θέση που έχει βρεθεί στην καριέρα της.

One way ticket to Fort Worth, Texas ✈️



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv