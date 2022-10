WTA Finals: Μαρία Σάκκαρη vs Βερόνικα Κουντερμέτοβα – Μόνο μία θα πάει στο Τέξας

Είχαμε πει εξαρχής πως το 1000άρι τουρνουά της Γουαδαλαχάρα ήταν το καθοριστικό για να συμπληρωθεί η 8άδα που θα αγωνιστεί στα WTA Finals. Έτσι έπειτα την Κόκο Γκοφ, η οποία έγινε η νεότερη τενίστρια μετά την Μαρία Σαράποβα, το 2005, που προκρίθηκε στο απλό των WTA Finals -και μάλιστα προκρίθηκε και στο διπλό, με παρτενέρ την Τζέσικα Πέγκουλα- ακόμη δύο τενίστριες εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στα τελικά του Τέξας.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, για 2η συνεχόμενη χρονιά και η Ντάρια Κασάτκινα, που προκρίθηκε για 1η φορά στην καριέρα της στο WTA Finals και θα κάνει το ντεμπούτο της στο Τέξας, είναι οι δύο αθλήτριες που εξασφάλισαν τα ξημερώματα το 6ο και 7ο «εισιτήριο» για τα τελικά και πλέον απομένει μόνο μία θέση.

Victoria Azarenka defeats MadisonKeys 64 67 61 to advance to the quarterfinals at #GDLOPENAKRON.



With Keys' loss, Daria Kasatkina and Aryna Sabalanka qualify for the WTA Finals.



One spot remains.