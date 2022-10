Volley League γυναικών: Όλα έτοιμα για το πρώτο σερβίς με δύο ντέρμπι - Το σύστημα διεξαγωγής

volleyball.gr

Πέντε μήνες και δέκα ημέρες μετά την «αυλαία» της περσινής σεζόν, όπου βρήκε τον ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε το πρωτάθλημα -πρώτο του μετά από 11 χρόνια- οι 12 «μονομάχοι» της Volley League γυναικών 2022-2023 ξαναμπαίνουν στην «αρένα» έτοιμοι να «πολεμήσουν» μέχρι τελικής πτώσης!

Η προσεχή σεζόν 2022-23 αναμένεται με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την περσινή, καθώς όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, φέρνοντας αθλήτριες εγνωσμένης αξίας. Ενώ ο ιστορικός ΖΑΟΝ επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία μετά από 19 χρόνια και το Αιγάλεω ετοιμάζεται να ζήσει την ιστορική πρώτη του συμμετοχή.

Αναλυτικά οι 12 ομάδες της κατηγορίας είναι οι εξής:

Παναθηναϊκός Α.Ο., Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., Π.Α.Ο.Κ., Α.Ε.Κ., Α.Σ. Άρης, Α.Ο. Θήρας, Α.Σ.Π. Θέτις, Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil, Α.Ο. Λαμίας 2013, Ηλυσιακός Α.Ο., Ζ.Α.Ο.Ν. και Α.Ο. Αιγάλεω.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών 2022-23

Σάββατο 22 Οκτωβρίου

PAOK Sports Arena, 16.30: Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Κλειστό γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Α.Ο. Αιγάλεω

Μίκρα, 18.00: Α.Σ. Άρης - Α.Σ.Π. Θέτις

Χαλκιοπούλειο, 18.00: Α.Ο. Λαμίας 2013 - Α.Ο. Θήρας

Κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης», 19.30: Ηλυσιακός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Κυριακή 23 Οκτωβρίου

Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη», 18.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ.

Το σύστημα διεξαγωγής της Volley League γυναικών 2022-23

Το Πρωτάθλημα της Volley League γυναικών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις με το ακόλουθο σύστημα:

Α. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής θα αγωνισθούν σε πρωτάθλημα δύο γύρων με βαθμολογία και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα βγει μετά από κλήρωση. Μετά τους αγώνες αυτούς και σύμφωνα με την βαθμολογία (άρθρο 17o) οι ομάδες κατατάσσονται:

Από το Α1-1 έως Α1-12

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τις θέσεις Α1-1 έως Α1-8 θα αγωνισθούν στα play off ως εξής:

Play Off 1 - 8

Οι ομάδες (θέσεις Α1-1 έως και Α1-8 της Α’ Φάσης) θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε δύο αγώνες (εντός-εκτός) ως εξής:

Α1-1 v Α1-8 (α)

Α1-4 v Α1-5 (β)

Α1-3 v Α1-6 (γ)

Α1-2 v Α1-7 (δ)

Γηπεδούχος του πρώτου αγώνα είναι η ομάδα η οποία θα καταλάβει τη χαμηλότερη θέση στον τελικό βαθμολογικό πίνακα της Α’ Φάσης (δηλαδή Α1-5, Α1-6, Α1-7 και Α1-8).

Στην περίπτωση που και οι δύο διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν από μία νίκη, στους δύο μεταξύ τους αγώνες, δημιουργείται βαθμολογία, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 17 της παρούσης (3 βαθμοί για νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ, 2 βαθμοί για νίκη με 3-2 σετ, 1 βαθμό για ήττα με 2-3 σετ και Ο βαθμοί για ήττα με 1-3 και 0-3 σετ).

Εάν με την βαθμολογία αυτή έχουν τους ίδιους βαθμούς, τότε μετά τη λήξη του 2ου αγώνα θα διεξάγεται Χρυσό Σετ (golden set-σετ ισοπαλίας) στους δεκαπέντε (15) πόντους με ελάχιστο προβάδισμα δύο (2) πόντων, όπως ισχύει σε όλα τα άλλα σετ.

Οι νικητές των αγώνων (α), (β), (γ) και (δ) προκρίνονται στους αγώνες play off 1-4.

Οι ηττημένες ομάδες δεν θα δώσουν άλλους αγώνες και θα καταλάβουν τις θέσεις από 5 έως και 8 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος.

Play Off 1-4

Οι νικητές των αγώνων play off 1-8 θα αγωνιστούν με το παρακάτω σύστημα μέχρι να συμπληρωθούν δύο νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης):

Ν(α) v Ν(β) 1

Ν(γ) v Ν(δ) 2

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης.

Οι νικητές των αγώνων play off 1-4 προκρίνονται στους αγώνες play off 1-2 και οι ηττημένες ομάδες στους αγώνες play off 3-4.

Play Off 1 – 2

Οι ομάδες θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1 και 2 του πρωταθλήματος μέχρι να συμπληρωθούν τρεις νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης.

Play Off 3 – 4

Οι αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στην περίπτωση που η 4η θέση δεν δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα Κύπελλα Ευρώπης 2023-2024.

Στην περίπτωση μη διεξαγωγής play off 3-4 οι ομάδες θα καταλάβουν τις θέσεις 3 και 4 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στην Τελική Βαθμολογική Κατάταξη στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος, ενώ σε περίπτωση διεξαγωγής οι ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους, μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α Φάσης). Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης.

Play Out

Οι ομάδες που θα έχουν καταλάβει τις θέσεις Α1-9 έως Α1-12 θα αγωνισθούν σε play out με το πιο κάτω σύστημα:

Οι ομάδες (θέσεις Α1-9 έως και Α1-12 της Α’ Φάσης) θα αγωνιστούν μεταξύ τους μέχρι να συμπληρωθούν δύο νίκες (μη συμπεριλαμβανομένων των αγώνων της Α’ Φάσης), ως εξής:

Α1-9 v Α1-12 (α)

Α1-10 v Α1-11 (β)

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων εναλλάξ αρχής γενομένης από την έδρα της ομάδας με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Για τον καθορισμό της έδρας του πρώτου αγώνα, για οποιαδήποτε θέση, θα λαμβάνεται υπόψη η Τελική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων της Α Φάσης.

Οι νικητές των αγώνων (α) και (β) θα καταλάβουν τις θέσεις 9 και 10 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος.

Οι ηττημένοι των αγώνων (α) και (β) θα καταλάβουν τις θέσεις 11 και 12 της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης σύμφωνα με τη σειρά που τερμάτισαν μεταξύ τους στον Τελικό Βαθμολογικό Πίνακα στην Α’ Φάση του πρωταθλήματος και υποβιβάζονται στην Pre League Γυναικών.

2.Υποβιβασμός στην αμέσως κατώτερη κατηγορία (Pre League Γυναικών), καθώς και Άνοδος στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών

Στην Pre League Γυναικών θα υποβιβαστούν οι ομάδες που θα καταλάβουν την 11η και την 12η θέση στην Τελική Κατάταξη του πρωταθλήματος μετά τη διεξαγωγή των αγώνων play out.

Στη Volley League γυναικών, θα ανέλθουν οι ομάδες που θα καταλάβουν:

-την 1η θέση στην Τελική Βαθμολογική κατάταξη της Pre League Γυναικών

-την 2η θέση στην Τελική Κατάταξη των ομάδων στην Pre League Γυναικών μετά τη διεξαγωγή των αγώνων play off.

3.Την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2023-2024 στην Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως δώδεκα (12) ομάδες.