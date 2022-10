Τσιτσιπάς: Στους «8» της Στοκχόλμης μετά από «μαραθώνιο» (video)

H πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Όπεν της Στοκχόλμης ήταν νικηφόρα, αλλά συνάμα και ιδιαίτερα κοπιαστική. Ο Έλληνας πρωταθλητής συνάντησε ισχυρή αντίσταση από τον Αμερικανό, Μαξίμ Κρέσι και πήρε την πρόκριση στους «8» έπειτα από... μαραθώνιο.

Ο Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ 7-6(5), 7-6(12), δείχνοντας περίσσιο απόθεμα ψυχραιμίας στο δεύτερο σετ, καθώς για να το κατακτήσει χρειάστηκε προηγουμένως να «σβήσει» τρία set points του Κρέσι!

Για να πάρει το εισιτήριο στα προημιτελικά ο χρειάστηκε να δώσει συγκλονιστική μάχη διάρκειας 2 ωρών και 3 λεπτών. Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή επί του Κρέσι, στις ισάριθμες φορές που διασταύρωσαν τους δρόμους τους, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στο US Open του 2020, όταν ο «Tsitsifast» είχε νικήσει τον αντίπαλό του στα τρία σετ.

Ο επόμενος αγώνας για το Νο5 στον κόσμο είναι την Παρασκευή (21/10) με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τόμι Πολ και τον Μίκαελ Ίμερ.

