Astana Open: «Περίπατος» για τον Τσιτσιπά, 2-0 τον Κουκούσκιν (vid)

Ο Έλληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεκίνησε με το «δεξί» την παρουσία του στο Astana Open, καθώς έκαμψε την αντίσταση του «οικοδεσπότη», Μιχαήλ Κουκούσκιν με 6-3, 6-4.

No. 3 seed ?? @steftsitsipas begins his quest for a first ATP 500 title in style with a 6-3, 6-4 win over Kukushkin in Astana!@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uegM7dCEOg