Ο αθλητισμός της Βρετανίας αποτίει φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ

Αρκετές αθλητικές εκδηλώσεις, που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή (9/9) και το Σαββατοκύριακο, ακυρώθηκαν ως ένδειξη σεβασμού, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β', στην οποία πολλές προσωπικότητες από τον αθλητικό κόσμο, απέτισαν φόρο τιμής.

Οι Βρετανοί διοργανωτές ιπποδρομιών, ανέστειλαν τους αγώνες μετά τον θάνατο της Βρετανίδας μονάρχη, η οποία επέδειξε έντονο πάθος για το άθλημα σε όλη της την ζωή.

Παράλληλα, η σκωτσέζικη ομοσπονδία ράγκμπι, αποφάσισε να αναστείλει όλες τις εγχώριες διοργανώσεις που είναι προγραμματισμένες για αυτό το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών με την Ισπανία, που έχει προγραμματισθεί για την Κυριακή. Επίσης, η επιτροπή κρίκετ της Αγγλίας και της Ουαλίας (ECB), ανακοίνωσε ότι ο σημερινός αγώνας μεταξύ Αγγλίας και Νότιας Αφρικής δεν θα πραγματοποιηθεί.

Το Πρωτάθλημα γκολφ της PGΑ στο Γουέντγουορθ, κοντά στο Λονδίνο, διακόπηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου της 96χρονης Βασίλισσας και αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι δεν θα γίνουν αγώνες την Παρασκευή.

Αντίθετα, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Europa League, εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ διεξήχθη, αλλά τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη και οι παίκτες φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια.

Σε σχετική ανακοίνωση, η αγγλική Premier League, «δήλωσε βαθιά λυπημένη» για τον θάνατο της Βασίλισσας, με την ομοσπονδία να προσθέτει ότι θα λάβει απόφαση το συντομότερο δυνατό για τους επόμενους αγώνες της μετά από συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον αθλητικό κόσμο.

Απόφαση για τις αναμετρήσεις του Σαββατοκύριακου πρέπει να πάρει και η Championship, που έχει ήδη αναβάλει τις δύο συναντήσεις που ήταν προγραμματισμένες για την Παρασκευή.

Αρκετοί από τους διάσημους του αθλητικού κόσμου, απηύθυναν φόρο τιμής στην Ελισσάβετ, όπως ο Πελέ, ο οποίος έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter: «Υπήρξα τεράστιος θαυμαστής της βασίλισσας Ελισάβετ Β' από την πρώτη φορά που την είδα προσωπικά το 1968, όταν ήλθε στην Βραζιλία για να δει την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο και έζησε την μαγική εμπειρία ενός γεμάτου Μαρακανά. Οι πράξεις της σημάδεψαν γενιές. Αυτή η κληρονομιά θα είναι αιώνια».

Παράλληλα, ο Αγγλος πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόε, δήλωσε ότι η βασίλισσα είχε δείξει «εξαιρετική ηγεσία, χάρη, σοφία και σθένος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πλήρη δέσμευσή της για την επιτυχία των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου 2012. Ηταν πηγή συνέχειας και άνεσης και θα λείψει πολύ σε όλους μας».

Επίσης, ο Μο Φάρα, ο σπουδαίος Βρετανός Ολυμπιονίκης των δρόμων αποστάσεων, είπε ότι η συνάντηση του με την μονάρχη ήταν «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής», ενώ η αμερικανική Ένωση Αντισφαίρισης ανακοίνωσε ότι θα τηρηθεί «μια στιγμή σιωπής και ένα φωτογραφικό μοντάζ» ως φόρος τιμής στην Βασίλισσα κατά την διάρκεια του US Open.

Τέλος, οι υπεύθυνοι του βρετανικού Grand Slam του Γουίμπλεντον, έστειλαν τα «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην Βασιλική Οικογένεια για το θλιβερό θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας της Βασίλισσας».

Η Formula 1 θρηνεί επίσης, τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β. «Για περισσότερες από επτά δεκαετίες αφιέρωσε την ζωή της στην δημόσια υπηρεσία με αξιοπρέπεια και αφοσίωση και ενέπνευσε τόσους πολλούς σε όλο τον κόσμο. Η Formula 1 στέλνει τα θερμά της συλλυπητήρια στην Βασιλική Οικογένεια, στον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας», δήλωσε ο CEO της Formula 1 Στέφανος Ντομενικάλι.