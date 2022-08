Μαρία Σάκκαρη: Επίδειξη δύναμης στην πρεμιέρα στο US Open (videos)

Έτοιμη για να φτάσει όσο ψηλότερα μπορεί στο US Open έδειξε πως είναι στην πρεμιέρα της στο τέταρτο Grand Slam της σεζόν η Μαρία Σάκκαρη.

Με μία άκρως επιβλητική εμφάνιση το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 2-1 σετ της Τατιάνα Μαρία (νο85 στην WTA) και μπήκε... με το δεξί στη διοργάνωση, στην οποία έχει υψηλούς στόχους.

Στην 4η συνάντησή τους στο tour η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να φτάσει στη νίκη με 6-4, 3-6, 6-0 και να ισοφαρίσει την Γερμανίδα, η οποία μέχρι και τη σημερινή αναμέτρηση είχε το προβάδισμα με 2-1.

Στην τρίτη εφετινή τους «μάχη» σε τουρνουά Grand Slam η Σάκκαρη κατάφερε να κάνει ότι και στον πρώτο γύρο του Australian Open, όταν είχε νικήσει την Μαρία με 2-0 (6-4, 7-6). Η 35χρονη «απάντησε» στον 3ο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας με 6-3, 7-5.

Στην 8η σερί συμμετοχή της στο αμερικανικό κορυφαίο τουρνουά η Σάκκαρη ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει την ευκαιρία ανεκμετάλλευτη. Αν και βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» στο ξεκίνημα του αγώνα, κατάφερε με μία τρομερή αντεπίθεση να φέρει τα πάνω κάτω και να πάρει το πρώτο σετ με 6-4. Για νσ συμβεί αυτό χρειάστηκε να κάνει «κατάθεση ψυχής» όταν βρέθηκε πίσω στα game με 4-1!

Παίζοντας αποφασιστικά και βγάζοντας μεγάλους πόντους, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε πέντε συνεχόμενα game και το σετ με 6-4. Στο 10ο μάλιστα κι ενώ σέρβιρε για να πάρει το σετ, η Τατιάνα Μαρία προηγήθηκε 40-0 κι έδειχνε έτοιμη για το 5-5. Η Σάκκαρη όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αντίθετα ισοφάρισε και στο δεύτερο αβαντάζ που πήρε έφτασε στη νίκη.

Όπως συνέβη στο πρώτο σετ, έτσι και στο δεύτερο η Γερμανίδα ξεκίνησε πολύ καλά, έκανε μπρέικ με το καλημέρα στο σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε ξανά με 4-1. Αυτή την φορά η 26χρονη, όμως, δεν κατάφερε να... επιστρέψει και το 1-1 δεν άργησε να έρθει με την Τατιάνα Μαρία να φτάνει στην ισοφάριση με 6-3.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ η Σάκκαρη έκανε επίδειξη δύναμης. Δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να πάρει ούτε ένα game, φτάνοντας στο εμφατικό 6-0 και στη νίκη με 2-1 σετ.

