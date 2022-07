Εθνική Χάντμπολ Νέων: Η «μάχη» της Ελλάδας κόντρα στη Ρουμανία στα ημιτελικά του EURO K20

ΟΧΕ

Onsports Team

Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει το Σάββατο στις 8μ.μ. (ehftv) τη Ρουμανία στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20 (Β' κατηγορίας) και την εξασφάλιση ενός μεταλλίου.

Η Εθνική είχε το απόλυτο 4/4 την Α’ φάση της διοργάνωσης, επικρατώντας άνετα των Μεγάλης Βρετανίας, Λιθουανίας, Ισραήλ και Λουξεμβούργου, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Η ομάδα μας το απόγευμα (19:00) θα ολοκληρώσει με προπόνηση την προετοιμασία της για αυτό το μεγάλο και ιστορικό παιχνίδι.

Ο διεθνής πίβοτ Νίκος Δικαιούλιας είπε στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ:

«Ολοκληρώσαμε τη φάση των ομιλών με απόλυτη επιτυχία. Πλέον έχουμε μπροστά μια μεγάλη πρόκληση. Για πρώτη φορά βρισκόμαστε σε έναν ημιτελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και θα αντιμετωπίσουμε τη Ρουμανία η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα με εμπειρία. Το κίνητρο μας είναι πολύ υψηλό και από την πλευρά μας θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να βρεθούμε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής».

Respect Your Talent

Το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο «Palace of Culture and Sport» της Βάρνας το Respect Your Talent Programme της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, στο οποίο πήραν μέρος τέσσερις αθλητές από κάθε ομάδα.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι Κώστας Kοτσιώνης, Νίκος Δικαιούλιας, Λευτέρης Παγιάτης και Θανάσης Παπάζογλου που αναδείχθηκαν από τους διοργανωτές MVP κατά σειρά στα τέσσερα ματς της Α’ φάσης.

Οι νεαροί αθλητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Σέρβο πίβοτ Ράστκο Στοίκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε με την Εθνική Σερβίας το ασημένιο μετάλλιο στο EURO 2012 και το EHF Cup με την γερμανική Νόρντχορν το 2008.

Το πανόραμα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Όμιλοι- Βαθμολογίες

Α’ όμιλος

Ελλάδα 8 Ισραήλ 6

---------------

Λουξεμβούργο 2 Μεγάλη Βρετανία 2 Λιθουανία 2

Β’ όμιλος

Ελβετία 8 Ρουμανία 6

-------------

Ουκρανία 3 Σκόπια 3 Κόσσοβο 0

Πρόγραμμα- Αποτελέσματα

Σάββατο 16 Ιουλίου

Ισραήλ- Λουξεμβούργο 32-26

Ελλάδα – Μ. Βρετανία 37-26

Σκόπια- Ουκρανία 23-23

Ρουμανία- Κόσσοβο 39-26

Κυριακή 17 Ιουλίου

Λουξεμβούργο- Λιθουανία 22-26

Μεγάλη Βρετανία- Ισραήλ 21-33

Ουκρανία- Ελβετία 24-34

Κόσσοβο- Σκόπια 29-51

Δευτέρα 18 Ιουλίου

Λιθουανία – Ελλάδα 28-35

Λουξεμβούργο- Μεγάλη Βρετανία 27-21

Ελβετία- Ρουμανία 33-27

Ουκρανία- Κόσσοβο 36-22

Τρίτη 19 Ιουλίου (ρεπό)

Τετάρτη 20 Ιουλίου

Ελβετία- Κόσσοβο 39-16

Ρουμανία- Σκόπια 31-21

Λιθουανία- Μεγάλη Βρετανία 24-31

Ελλάδα – Ισραήλ 27-19

Πέμπτη 21 Ιουλίου

Ρουμανία- Ουκρανία 33-25

Σκόπια- Ελβετία 14-31

Ελλάδα – Λουξεμβούργο 29-16

Ισραήλ- Λιθουανία 26-25

Παρασκευή 22 Ιουλίου (ρεπό)

Respect Your Talent Programme

Σάββατο 23 Ιουλίου

10:00 Θέσεις 9-10 Λιθουανία- Κόσσοβο

12:30 Θέσεις 5-8 Λουξεμβούργο- Σκόπια

15:00 Θέσεις 5-8 Μεγάλη Βρετανία- Ουκρανία

17:30 1ος ημιτελικός: Ισραήλ- Ελβετία

20:00 2ος ημιτελικός: Ελλάδα- Ρουμανία

Κυριακή 24 Ιουλίου

10:30 Θέσεις 7-8

13:00 Θέσεις 5-6

15:30 Μικρός Τελικός

18:00 Μεγάλος Τελικός

*Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται σε live streaming από το κανάλι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ (ehftv.com)