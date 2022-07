Στέφανος Τσιτσιπάς: Νέο επικό τιτίβισμα - Δεν ήξερε πόσο είναι ένας μήνας μέχρι να πληρώσει ενοίκιο

Ο Έλληνας τενίστας φαίνεται πως μερικές φορές δεν μπορεί να «συγκρατήσει» τις σκέψεις του, οι οποίες τον φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση. Μάλιστα, κάποιες από τις θέσεις του προκάλεσε την αντίδραση του BBC, το οποίο με σαφώς ειρωνική διάθεση τον χαρακτήρισε ως τον τελευταίο μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο.

Όπως όλος αυτός ο χαμός δεν δείχνει να πτοεί τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος προκαλεί και πάλι έντονη κουβέντα μέσω του Twitter. Ο Έλληνας αθλητής αυτή τη φορά «χτύπησε» μ’ ένα θέμα που ταλαιπωρεί καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τις οικονομικές απολαβές του 23χρονου τενίστα.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πόσο σύντομος είναι ένας μήνας μέχρι να αρχίσω να πληρώνω ενοίκιο», έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει και πάλι χαμός.

I never realised how short an actual month is until I started paying rent.