Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Φινάλε όνειρο με 7η θέση στις κορδέλες / μπάλες για το ελληνικό ανσάμπλ (vid)

ego-gymnastics.gr

Onsports Team

Στην επιστροφή της στους τελικούς οργάνων ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια, η ελληνική ομάδα -Ελπίδα Εγγλέζου, Καλομοίρα Καρόκη, Κορίνα Λυκάκη, Κατερίνα Παγουλάτου, Μαριέτα Τοπολλάι- συγκέντρωσε 28,000 βαθμούς, έχοντας ως μουσική υπόκρουση στο πρόγραμμά της μία μίξη κομματιών του βιολιστή Ίλια Κάλερ «No.24 In a minor / The best of Paganini» και το «They don’t care about us» του Μάικλ Τζάκσον σε ρεμίξ του Τόνι Μπράουν.

Η συγκομιδή αυτή έφερε το ελληνικό ανσάμπλ στην 7η θέση μεταξύ των οκτώ φιναλίστ, την υψηλότερη που έχει κερδίσει σ’ έναν ευρωπαϊκό τελικό από το 2006.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στις 3 κορδέλες / 2 μπάλες, που συνοδεύτηκε από την 7η θέση, την υψηλότερη για το ελληνικό ανσάμπλ σε ευρωπαϊκό τελικό από το 2006:

Το χρυσό μετάλλιο στις 3 κορδέλες / 2 μπάλες κατέκτησε η Ιταλία (34,250 β.), την οποία ακολούθησαν στο βάθρο των νικητών η Ισπανία (31,950 β.) και το Αζερμπαϊτζάν (31,900 β.).

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Αθανάσιος Σταθόπουλος, η Α’ Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμναστικής Ειρήνη Αϊνδιλή, καθώς και το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στις Ελληνίδες αθλήτριες, στην αρχιπροπονήτρια του ανσάμπλ Μαρίνα Φατέεβα, στις ομοσπονδιακές προπονήτριες Φωτεινή Κωτσοπούλου, Σοφία Αϊβαθιάδου και σε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της επιτυχίας!

Η ελληνική αποστολή επιστρέφει από το Τελ Αβίβ αύριο, Δευτέρα (20/06) και αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στις 21:50, με την πτήση «A3 925» της «Aegean Airlines».