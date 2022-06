Ράφα Ναδάλ: Υπόκλιση στον «Βασιλιά» από τα 4 Major - Η λαμπρή πορεία προς τα 22 Grand Slams (vid)

Twitter: ATP tour

Υπόκλιση στον κορυφαίο τενίστα όλων των εποχών, από τα τέσσερα Major τουρνουά αλλά και την ATP μετά τον θρίαμβο στο Γαλλικό Όπεν. Ο Ράφα έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην όμορφη ιστορία του στο Παρίσι, καθώς έγινε ο κορυφαίος τενίστας με 22 Grand Slam τίτλους και συγκεκριμένα 2 Wimbledon, 14 Roland Garros, 2 Australian Open και 2 US Open, αυξάνοντας τη διαφορά στο +2 από τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι περισσότερες αναρτήσεις και αφιερώματα όπως ήταν αναμενόμενο έγιναν από τον επίσημο φορέα του Roland Garros, που δημοσίευσε βίντεο με όλους τους τίτλους του Ισπανού «Βασιλιά στο Χώμα», ενώ έκανε λογοπαίχνιο μετονομάζοντας το ίδιο το τουρνουά σε Rafa Garros!

Ακολούθως όπως χαρακτηριστικά έγραψε: «Ο Θρύλος του παιχνιδιού».

Ενώ σε ένα άλλο post του Roland Garros έγραφε:

«Η νίκη ανήκει στον πιο επίμονο»!

Στον λογαριασμό του Wimbledon, το οποίο θα πάρει και τη σκυτάλη από το Παριζιάνικο τουρνουά τέλος Ιουνίου, στο Twitter, δημοσιεύτηκε η ακόλουθη ανάρτηση:

«Σπάζοντας τα δικά του ρεκόρ. Ο Ράφαελ Ναδάλ είναι ο κάτοχος των 14ων Roland Garros και 22 Grand Slam τίτλων»!

Breaking his own records ?@RafaelNadal - now the owner of 14 #RolandGarros titles and 22 Grand Slam titles ? pic.twitter.com/jbliQ0Md7v — Wimbledon (@Wimbledon) June 5, 2022

Tο US Open πόσταρε:

«Το μεγαλείο επετεύχθη. Ξαναζήστε τον δρόμο του Ράφα Ναδάλ προς τα 22 Grand Slams»

Οι ιθύνοντες του Australian Open, το οποίο προηγήθηκε του Γαλλικού Όπεν και το κατέκτησε φέτος ο Ράφα, δημοσίευσαν την ακόλουθη φωτογραφία, με λεζάντα:

«Ο Ράφα κατέκτησε για πρώτο φορά στην καριέρα του την ίδια χρονιά το Αυστραλιανό και το Γαλλικό Όπεν»

Rafa completes the #AusOpen x #RolandGarros sweep for the first time in his career ?? ? ?? pic.twitter.com/BCeZycKBYz — #AusOpen (@AustralianOpen) June 6, 2022

Στη συνέχεια μια... γενέθλια φωτογραφία του με τίτλο: «Ο Ράφα έγινε 36 αλλά νιώθει 22»

Rafa just turned 36 years old, but today he’s feeling 22 ? pic.twitter.com/PxNMeNVaM4 — #AusOpen (@AustralianOpen) June 5, 2022

Ακολούθησε ένα βίντεο αφιέρωμα με όλους τους 22 Major τίτλους του Ισπανού «Μύθου» του τένις με λεζάντα:

«Έτσι γίνονται οι θρύλοι»

Και κλείνοντας τα αφιερώματα στον λογαριασμό του Αυστραλιανού Όπεν δημοσιεύτηκε επίσης μια φωτογραφία με τους Ναδάλ, Τζόκοβιτς και Φέντερερ με τίτλο:

«Το μεγαλείο προσωποποιημένο»!

Τέλος η ATP tour έβαλε ένα εικαστικό με τον Ράφα παρουσιάζοντας όλους τους Major τίτλους που έχει κατακτήσει, 2 Wimbledon, 14 Roland Garros, 2 Australian Open και 2 US Open.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση της Ρεάλ Μαδρίτης για τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Ακολουθεί το βίντεο από την πρώτη νίκη του Ισπανού «Βασιλιά» στο Παρίσι το 2005 πριν από 17 χρόνια, μέχρι τον 14ο θρίαμβό του χθες, και τους 22 championship points σε Grand Slams διοργανώσεις.