Roland Garros: Σήμερα βγαίνουν οι φιναλίστ στις γυναίκες στο παριζιάνικο Grand Slam

Twitter Roland-Garros

?️ "The main key for me is to just play my tennis" No.1 @iga_swiatek on today's semi-final: #RolandGarros

Iga Swiatek n'est plus qu'à deux victoires de rejoindre Venus Williams dans l'histoire.



Présentation de sa demi-finale face à Daria Kasatkina. ??#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

?️ "I'm enjoying the moment and enjoying the situation" @CocoGauff on her impressive run to the semi-finals:#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

Hommes et femmes confondus, elles sont désormais les seules à afficher ce bilan 0⃣



Les chiffres du 1er juin ▶️ https://t.co/m3NmLwCNn5#RolandGarros pic.twitter.com/pkr2xemMEO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022

? @MartinaTrevisa3 and @CocoGauff square off in the day's final match, but what else is on tap on Day 12 at #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2022