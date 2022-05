Στέφανος Τσιτσιπάς: Τον τρέλανε ο Κόλαρ - «Εκνευριζόμουν, αλλά του αξίζουν συγχαρητήρια» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από τη μάχη που διήρκησε πάνω από 4 ώρες:

«Με τρέλανε. Εκνευριζόμουν γιατί ήταν πίσω από κάθε μπάλα. Δεν ήταν εύκολο. Τον συγχαίρω ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι και κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια.

Ήταν δύσκολο παιχνίδι, μεγάλης διάρκειας. Έψαχνα σε όλο το παιχνίδι να βρω τον τρόπο να κερδίσω. Τα κατάφερα».

