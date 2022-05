Στέφανος Τσιτσιπάς: Με κόπο και ιδρώτα στους «32» του Roland Garros - Επόμενο εμπόδιο ο Ίμερ

Πολύ σκληρός για να αποκλειστεί μόλις από τον δεύτερο γύρο του Rolland Garros αποδείχθηκε και πάλι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά την ανατροπή από το 0-2 σετ στην πρεμιέρα κόντρα στον Ιταλό Μουζέτι, χρειάστηκε μια ακόμα κόντρα στον Τσέχο, Ζντένεκ Κόλαρ για να προκριθεί και να συνεχίσει την πορεία του στα χωμάτινα court του Παρισιού.

Αυτή τη φορά, προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο 25χρονος αντίπαλός του (Νο134) μείωσε αρχικά σε 2-1 και εν συνεχεία βρέθηκε να προηγείται με 6-2 στο tie break του τέταρτου σετ, έχοντας 4 set points στη διάθεσή του για να κάνει το 2-2. Εκεί ο Τσιτσιπάς έδειξε γιατί βρίσκεται στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αντέδρασε με Ολύμπια ψυχραιμία και με 5 σερί πόντους έκανε αρχικά το 7-6 για να κατακτήσει το game εν τέλει με 9-7 και να προκριθεί στους «32» της διοργάνωσης με 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7).

Εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο (28/5) τον Σουηδό Μίκαελ Ίμερ (Νο95), ο οποίος νωρίτερα έκανε τη μίνι-έκπληξη αποκλείοντας με 3-1 σετ τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς (Νο32).

Stefanos survives ‼️@steftsitsipas outlasts world No. 134 Zdenek Kolar 6-3, 7-6(8), 6-7(3), 7-6(7) in an epic lasting four hours and six minutes.#RolandGarros pic.twitter.com/tFWQeuP7qq