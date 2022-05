Roland Garros: Σαρωτική νίκη για την Σβιάτεκ, αγχωτική νίκη για την Αζαρένκα

Comeback complete ✅



After almost three hours, @vika7

finds a way against Ana Bogdan ?

#RolandGarros pic.twitter.com/55QeXAQNkP — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022

Victoria Azarenka s'arrache et prend le meilleur en 3 sets face à Ana Bogdan 6/7, 7/6, 6/2 #RolandGarros pic.twitter.com/uEfUHcTbne — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022

A fightback flex ??



?? @Bandreescu_ recovers against qualifier Bonaventure to reach the second round, 3-6, 7-5, 6-0!



?: @rolandgarros pic.twitter.com/bJMSZbU9Zf — wta (@WTA) May 23, 2022