Πινγκ πονγκ: Το Λουτράκι έκλεισε πανηγυρικά για φέτος το κομμάτι των αναπτυξιακών τουρνουά

Onsports Team

Το event επανήλθε μετά από τρία χρόνια και το τέλος των συνεπειών της πανδημίας και είχε το δικό του πρεστίζ και παλμό με τους καλύτερους αθλητές της ειδικής βαθμολογίας του θεσμού να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τα μετάλλια, όπως και για θέσεις στις εθνικές ομάδες νέων/νεανίδων και παίδων/κορασίδων. Οι συνθήκες στο κλειστό γυμναστήριο «Γιώργος Γαλανόπουλος» ήταν εξαιρετικές και στον αγωνιστικό χώρο εκτός από το θέαμα καταγράφηκαν συναρπαστικές αναμετρήσεις και εκπλήξεις. Τον τελικό οργάνωσε η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων και τον Α.Ο. Ποσειδών Λουτρακίου, ο οποίος έχει πολυετή παράδοση στο άθλημα με σημαντικό έργο. Καλύφθηκαν όλοι οι αγώνες στο ίντερνετ, το live για το Σάββατο ήταν https://youtu.be/y5d1q9aUMAU και για την Κυριακή https://youtu.be/8393ncVNGs4. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Στάθης Μανωλόπουλος στους εφήβους, η Στέλλα Τζαρίδου στις νεάνιδες, ο Μάριος Κατσαπρακάκης στους παίδες, η Ζωή Καζάκου στις κορασίδες, ο Γιάννης Κιοσελόγλου στους παμπαίδες και η Αθανασία Γκόγκα στις παγκορασίδες. Πριν δούμε το συνολικό ρεπορτάζ για τους αγώνες στο Λουτράκι να σημειώσουμε ότι η πορεία του Αλέξανδρου Μαδέση στο απλό της κατηγορίας Under 19, στο Youth Contender της Πολωνίας, ολοκληρώθηκε στον 1ο γύρο. Ο 17άχρονος πρωταθλητής έχασε με 3-0 σετ από τον Κορεάτη Παρκ Τσανγκζεόν (8-11, 6-11, 7-11).

Στην κατηγορία των εφήβων οι συμμετοχές ήταν τελικά 4, καθώς υπήρξε και μία απουσία της τελευταίας στιγμής, αλλά ήταν κανονισμένο να παίξουν όλοι με όλους σε ενιαίο όμιλο. Ο Στάθης Μανωλόπουλος άρχισε και τελείωσε ως μεγάλο φαβορί κι έτσι μετά από τρεις τίτλους στα αναπτυξιακά πρώτευσε και στον τελικό. Επιβλήθηκε μάλιστα με 3-0 και στους τρεις αγώνες του. Τη 2η θέση κατέκτησε ο Ηρακλής Κερασίδης, την 3η ο Αλεσσάντρο Φέλτσερ, οι οποίοι σε κρίσιμα ματς επιβλήθηκαν με 3-2 σετ του Γιάννη Μαλαμούδη.

Αγώνες μόνο το Σάββατο είχε και η κατηγορία των νεανίδων, επίσης λόγω των περιορισμένων συμμετοχών (6). Έγιναν δύο γκρουπ των 3ων και ακολούθησαν τα νοκ άουτ. Η Στέλλα Τζαρίδου ξεπέρασε υψηλά εμπόδια κι έφτασε στην πρωτιά από τη θέση 3 των seeding. Στον τελικό κατέβαλλε την Κατερίνα Αλεξούδη (2ο φαβορί) με 3-0 σετ (11-8, 11-9, 11-4).

Συγκλονιστικός ήταν ο τελικός των παίδων. Δύο βδομάδες μετά από την πρωτιά στο τελευταίο όπεν, στα Τρίκαλα, ο Μάριος Κατσαπρακάκης επικράτησε και στο Λουτράκι περνώντας από μεγάλες δυσκολίες. Η τελευταία στον τελικό όπου σε σπουδαία αναμέτρηση έκαμψε με 3-2 σετ τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο (8-11, 11-8, 11-9, 10-12, 11-7). Ο συναγωνισμός στην κατηγορία ήταν έντονος και σε αυτό το τουρνουά. Έγιναν εκπλήξεις με βασική τον αποκλεισμό του Γιάννη Αναστασιάδη, νούμερο 1 του ελληνικού πίνακα αξιολόγησης, από τα γκρουπ σε τριπλή ισοβαθμία (τελικά κατετάγη 10ος).

Μεγάλος τελικός έγινε και στις κορασίδες. Την υψηλότερη θέση στο βάθρο διεκδίκησαν δύο νησιώτισσες, η Κρητικιά Ζωή Καζάκου και η Χιώτισσα Βασιλική Μπουλά. Μετά την απόλυτη ισορροπία των δύο πρώτων σετ η Καζάκου είχε την μπαλιά παραπάνω και πήρε τη νίκη με 3-1 σετ (12-10, 10-12, 11-7, 11-3). Το 2019, στην αμέσως προηγούμενη χρονιά, που έγινε τελικός αναπτυξιακών, η Καζάκου είχε αναδειχτεί πρωταθλήτρια στις παγκορασίδες.

Στους παμπαίδες αναμετρήθηκαν για πολλοστή φορά φέτος για το χρυσό μετάλλιο ο Γιάννης Κιοσελόγλου και ο Κωνσταντίνος Αλεξούδης. Οι εκδηλώσεις ντόπιων φιλάθλων και συγγενών για τον αθλητή του Ποσειδώνα μάλιστα, δημιούργησαν θερμή ατμόσφαιρα. Ο Κιοσελόγλου έδειξε και στον μεγάλο τελικό του θεσμού τη φετινή κυριαρχία του στην κατηγορία, επικρατώντας δύσκολα πάντως με 3-1 σετ (8-11, 11-4, 11-9, 11-6). Αξιοσημείωτη και μία ακόμα… κόντρα που είχαν τα αδέρφια Φουσέκη, Αναστάσιος και ο Σπύρος, αυτή τη φορά στον «μικρό» τελικό.

Στις παγκορασίδες η Αθανασία Γκόγκα γεύτηκε τη χαρά του πρώτου κυπέλλου στον θεσμό. Στον τελικό κατέβαλλε με 3-1 σετ την Άννα Λιακοπούλου, η οποία αγωνίστηκε στο πρώτο της τελικό σε αναπτυξιακά (11-8, 11-13, 11-8, 11-3).

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε κατηγορία:

ΕΦΗΒΟΙ:

1. Στάθης Μανωλόπουλος (ΑΣ Το Γυμνάσιο)

2. Ηρακλής Κερασίδης (ΔΑΟ Ταύρου)

3. Αλεσσάντρο Φέλτσερ (ΑΣΕΑ Καβάλας)

4. Γιάννης Μαλαμούδης (Άτλαντας Αγίας Βαρβάρας)

ΝΕΑΝΙΔΕΣ:

1. Στέλλα Τζαρίδου (ΧΑΝ Θεσσαλονίκης)

2. Κατερίνα Αλεξούδη (Εθνικός Αλεξανδρούπολης)

3. Δέσποινα Άμπα (Σάρισες Φλώρινας)

4. Αγγελική Ευμορφιάδη (Τελαμών Σαλαμίνας)

ΠΑΙΔΕΣ:

1. Μάριος Κατσαπρακάκης (Αθηνά Μαγκουφάνας)

2. Δημήτρης Σωτηρόπουλος (Φοίνικες Πάτρας)

3. Σάββας Βατσακλής (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

4. Γιώργος Κάλλιας (Εθνικός Αλεξανδρούπολης)

ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:

1. Ζωή Καζάκου (ΟΑ Χανίων)

2. Βασιλική Μπουλά (Ωρίων ΑΠΟ Χίου)

3. Στέλλα Μαυροματάκη (ΟΑ Χανίων)

4. Μαύρα Κοντοπούλου (ΑΣ Ραδάμανθυς)

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ:

1. Γιάννης Κιοσελόγλου (Ποσειδών Λουτρακίου)

2. Κωνσταντίνος Αλεξούδης (Φιλία Ορεστιάδας)

3. Αναστάσιος Φουσέκης (Διογένης Πάτρας)

4. Σπύρος Φουσέκης (Διογένης Πάτρας)

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ:

1. Αθανασία Γκόγκα (ΓΑΣ Ελευσίς)

2. Άννα Λιακοπούλου (ΑΣ Πέρα Αθηνών)

3. Ελπίδα Τασιού (ΑΟ Θέρμης Θερμαίος)

4. Παρασκευή Σπανού (ΟΕΑ Φλώρινας)

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΑ

Το δικό τους χρώμα στην κερκίδα έδωσαν λιγοστοί συμμαθητές αθλητών του τοπικού Ποσειδώνα, ενώ το «Γ. Γαλανόπουλος» συγκέντρωσε και ντόπιους φίλους του αθλήματος από μεγαλύτερες ηλικίες. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά οκτώ τραπέζια. Καθώς όμως, η σάλα είναι πολύ μεγάλη μπήκαν στη μία πλευρά τέσσερα ακόμα τραπέζια βοηθώντας σημαντικά στις ανάγκες για προθέρμανση παράλληλα με την εξέλιξη των παιχνιδιών.

Ο Ποσειδών Λουτρακίου εξασφάλισε από τους χορηγούς του τμήματος και μοίρασε στους συμμετέχοντες σακουλίτσα με νερό, μπανάνα και κρουασάν. Λειτούργησε το κυλικείο του γυμναστηρίου και εξυπηρέτησε άψογα τους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της απονομής επάθλων έκανε μικρό χαιρετισμό, εκ μέρους της διοίκησης της ΕΦΟΕπΑ, η διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών της ομοσπονδίας Στέλλα Νικολουδάκη. Αφού ευχαρίστησε θερμά το Λουτράκι, τον δήμο και τον τοπικό Ποσειδώνα για τη διοργάνωση, τόνισε ότι «η πόλη έχει φιλοξενήσει επιτυχώς κι άλλες διοργανώσεις του αθλήματος κι ελπίζουμε να συνεργαστούμε ξανά στο μέλλον για νέα events».

Τις απονομές των επάθλων έκαναν ο δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης στους παίδες, ο πρόεδρος της ΕΦΟΕπΑ Κώστας Παπαγεωργίου στις κορασίδες, ο Γιάννης Λαζαρίδης, από τα ιδρυτικά μέλη του Ποσειδώνα Λουτρακίου στους παμπαίδες και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Θανάσης Παπαθανασίου στις παγκορασίδες.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Σημαντική για την επιτυχία του τελικού ήταν η στήριξη από συνολικά επτά χορηγούς. χορηγών. Ήταν οι εταιρείες:

Φροντιστήριο Έρευνα

Coffee & Action Stroll

Φραγκίσκος Ιωάννης Μιλίτσιος Γύψινες διακοσμήσεις

Ιωσήφ Κωνσταντινίδης Οικοδομικές επιχειρήσεις

Saridis Pack Αποθήκη

Pepe Rosso Italian Restaurant

Σταμάτης Φρουτεμπορική

Υπάρχουν πάντα βέβαια και οι σταθεροί χορηγοί της ΕΦΟΕπΑ, που είναι οι Stiga, Gerflor group, Heads Genesis pharma και Έπαθλα Ζευς.

ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 33-64 ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΟΠΕΝ Ο ΜΑΔΕΣΗΣ

Ο Αλέξανδρος Μαδέσης ήταν από τις ηχηρές απουσίες του τελικού των αναπτυξιακών, αλλά με εξασφαλισμένη τη θέση στην εθνική ομάδα εφήβων για το φετινό καλοκαίρι, επέλεξε ν’ αγωνιστεί αυτές τις ημέρες στο εξωτερικό. Πήγε στο δυνατό τουρνουά της Πολωνίας, στο Βλαντισλάβοβο και με αξιόλογες εμφανίσεις βρέθηκε στα κυρίως ταμπλό τόσο στο Under 17 όσο και στο Under 19. Το τελευταίο διήμερο ο πρωταθλητής Ελλάδας του απλού Νέων ανδρών αγωνίστηκε στη μεγάλη ηλικιακή κατηγορία και μετά την πρόκριση από το γκρουπ ηττήθηκε την Κυριακή από τον Κορεάτη Παρκ Τσανγκζεόν με 3-0 σετ (8-11, 6-11, 7-11). Έτσι πλασαρίστηκε στις θέσεις 33-64. Ο 18άχρονος Ασιάτης είναι νούμερο 198 στην παγκόσμια κατάταξη Under 19 και ο Μαδέσης στο 306.