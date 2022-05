Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εναρμόνισε τις ηλικιακές της κατηγορίες με τα διεθνή δεδομένα

Onsports Team

Στην τελευταία του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. αποφάσισε την εναρμόνιση των ηλικιακών κατηγοριών με τα νέα δεδομένα, που έχουν ορίσει η παγκόσμια (ITTF) και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία (ETTU) του αθλήματος. Εδώ και δύο χρόνια τα διεθνή ανοιχτά τουρνουά διεξάγονται στις κατηγορίες έως 11, έως 13, έως 15, έως 17 κι έως 19 ετών και η διοίκηση της ελληνικής ομοσπονδίας έκρινε ότι η εναρμόνιση είναι πλέον κίνηση επιβεβλημένη.

Η απόφαση έχει άμεση ισχύ κι έτσι στη νέα σεζόν τα Πανελλήνια πρωταθλήματα εφήβων-νεανίδων για παράδειγμα, θα έχουν αθλητές/τριες μέχρι 19 και όχι μέχρι 18 ετών, η αντίστοιχη διοργάνωση των παμπαίδων-παγκορασίδων συμμετέχοντες έως 13 ετών, ενώ στην κατηγορία μίνι παμπαίδων-μίνι παγκορασίδων, που υπάρχει στα αναπτυξιακά τουρνουά, το όριο ανέβηκε από τα 9 έτη (που είναι παιδιά έως γ’ δημοτικού) στα 11 (έως ε’ δημοτικού). Στην ανακοίνωσή της η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. θυμίζει ότι και στα Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νέων οι κατηγορίες είναι πλέον Under 19 και Under 15, ενώ σημειώνει ότι η ETTU διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά αγώνες παμπαίδων-παγκορασίδων με τον χαρακτήρα Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και την επωνυμία «Europe Under 13 Challenge». Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση 24 της 11ης Μαΐου 2022, αποφάσισε ότι είναι πλέον επιβαλλόμενη η εναρμόνιση των ηλικιακών κατηγοριών των αθλητών- αθλητριών σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τόσο της Παγκόσμιας αλλά κυρίως της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Τα Παγκόσμια Ανοιχτά πρωταθλήματα Νέων , WTT Feeder, Contender διεξάγονται τα δύο τελευταία χρόνια στις ηλικιακές κατηγορίες U13 , U15, U17, U19 το σκεπτικό είναι ότι «αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των γενεών και παρέχονται ευκαιρίες σε πιο ταλαντούχους και γρήγορα ανελισσόμενους αθλητές να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους ενάντια σε λίγο μεγαλύτερους αντιπάλους».

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υιοθέτησε για το ετήσιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων δύο ηλικιακές κατηγορίες: Έφηβοι – Νεανίδες (Juniors) U19 και Παίδες – Κορασίδες (Cadets) U15.

Στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στο Βελιγράδι Έφηβοι- Νεανίδες είναι οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.2003 και Παίδες – Κορασίδες οι αθλητές – αθλήτριες που έχουν γεννηθεί μετά την 01.01.2007.

Ταυτόχρονα η ETTU διοργανώνει για πρώτη φορά Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων «2022 Europe Under 13 Challenge» με αθλητές U13, γεννηθέντες μετά την 01.01.2009.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εναρμονίζει με άμεση ισχύ τις ηλικιακές κατηγορίες ως ακολούθως:

Μίνι παμπαίδες – παγκορασίδες U11, (mini cadets) κάτω των 11 ετών

Παμπαίδες – Παγκορασίδες U13, (challenge) , κάτω των 13 ετών

Παίδες – Κορασίδες U15, (cadets) κάτω των 15 ετών

Έφηβοι – Νεανίδες U19, (Juniors) κάτω των 19 ετών

Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες U21, κάτω των 21 ετών,

Άνδρες – Γυναίκες (seniors) ελεύθερη προς τα πάνω ηλικιακή κατηγορία

Βετεράνοι (veterans) άνω των 40 ετών».