ΑΟ Θήρας: Ανακοίνωσε την πρόσληψη Βάσοβιτς

Onsports Team

Νέος προπονητής του ΑΟ Θήρας αναλαμβάνει ο Βλάντιμιρ Βάσοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός έχει σημαντική καριέρα ως παίκτης του βόλεϊ και πέρασμα από την Ελλάδα, ενώ και ως προπονητής έχει σημαντική πορεία στους πάγκους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Α.Ο. Θήρας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Σέρβο προπονητή Βλάντιμιρ Βάσοβτς για την αγωνιστική σεζόν 2022/2023.

Ο νέος τεχνικός της ομάδας μας και ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Σερβίας U19 γυναικών, ύψους 2.04μ, είναι γεννημένος στις 23-6-1975 στο Ούζιτσε και έχει να επιδείξει μία πολυετή επιτυχημένη καριέρα σε διεθνές επίπεδο, τόσο ως προπονητής, όσο κα ως αθλητής. Μάλιστα είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό του βόλεϊ από την παλιότερη θητεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, όταν αγωνίστηκε ως διαγώνιος τη σεζόν 2002-2003 στον ΟΠΕ Ρεθύμνου.

Ως προπονητής ο κ. Βάσοβιτς ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 στη γυναικεία O.K. Uzice και έπειτα από μία σημαντική θητεία σε συλλόγους της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, τόσο σε ανδρικές, όσο και γυναικείες ομάδες, σήμερα έχει το παλμαρέ του κοσμούν 3 τρόπαια: 2 τίτλοι πρωταθλήματος και ένα Κύπελλο με τους άνδρες της Μπούντβα Μαυροβουνίου & ένα πρωτάθλημα Σερβίας με τις γυναίκες της ZOK Ub.

Την φετινή σεζόν, ως τεχνικός της σερβικής γυναικείας ομάδας ΟΚ Tent, έφτασε στις «4» κορυφαίες ομάδες του Challenge Cup γυναικών.

Τη μεγαλύτερη όμως επιτυχία της καριέρας του την «γεύτηκε» ως ομοσπονδιακός τεχνικός, το 2021, όταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 γυναικών, κατέκτησε στο Ρότερνταμ το ασημένιο μετάλλιο.

Ως αθλητής ο κ. Βάσοβιτς, που με την Εθνική Σερβίας μετρά 30 διεθνείς συμμετοχές, στέφθηκε τη σεζόν 2000/01 Κυπελλούχος Σερβίας, με την Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα, με την οποία την προηγούμενη σεζόν αναδείχθηκε φιναλίστ του θεσμού.

Η διοίκηση του Α.Ο. Θήρας καλωσορίζει τον κ. Βλαντιμιρ Βάσοβιτς στην οικογένεια του συλλόγου και του εύχεται υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του».

Η καριέρα του ως προπονητής σε συλλόγους

2021-2022: OK Tent Σερβίας (Γ) (έφθασε στην 4αδα του Challenge Cup)

2020-2021: ZOK Ub Σερβίας (Γ) (Πρωτάθλημα Σερβίας)

2018-2020: OK Budva Μαυροβουνίου (Α) 2 τίτλους πρωταθλήματος, 1 Κύπελλο Μαυροβουνίου)

2014-2017: OK Partizan- Βελιγραδίου (Α) ( 2η θέση στο πρωτάθλημα)

2011-2014: OK Partizan- Βελιγραδίου (Α) Β’ προπονητής ( 2η θέση στο πρωτάθλημα)

2010-2012: OK Jedinstvo-Užice (Γ) Σερβία

2007-2010: OK Uzice (Α) Σερβία



Η καριέρα του ως Ομοσπονδιακός τεχνικός

2021-2022 Προπονητής Εθνική Ομάδων U19 γυναικών Σερβίας

2016 – 2018 Προπονητής Εθνική Ομάδων U21 ανδρών Σερβίας

2021 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 γυναικών - 2η θέση

2021 Βαλκανικό πρωτάθλημα - 1η θέση

2018 Βαλκανικό πρωτάθλημα - 1η θέση



H καριέρα του ως αθλητής

2006 - 2007 Σαλαμίνα, Κύπρος

2005 - 2006 Salonit Anhovo, Σλοβενία

2004 - 2005 Προύσα, Τουρκία

2003 - 2004 Νίκαια, Γαλλία

2002 - 2003 ΟΠΕ Ρεθύμνου, Ελλάδα

2001 - 2002 Παρτιζάν, Γιουγκοσλαβία

1999 - 2000 Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα, Γιουγκοσλαβία (Κυπελλούχος 2000/01,

2η θέση στο Κύπελλο 1999/00)

1993 - 1999 Παρτιζάν, Γιουγκοσλαβία

1991 - 1993 Prvi Partizan Užice, Γιουγκοσλαβία



Ως αθλητής της Εθνικής Ομάδας Σερβίας έχει 30 συμμετοχές».