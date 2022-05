O Τσιτσιπάς «διέλυσε» τη ψυχολογία του Ντιμιτρόφ και αυτός τη ρακέτα του (video)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Κατέκτησε το πρώτο σετ και έφτασε να σερβίρει για τη νίκη, σε ένα σημείο που αντέδρασε ο Βούλγαρος και ισοφάρισε τα σετ.

Λίγο νωρίτερα ο Έλληνας είχε γλιτώσει ένα break, με μεγάλη μάχη πάνω στο φιλέ, κάτι που εξόργισε τον Ντιμιτρόφ, που ξέσπασε στη ρακέτα του κι άκουσε αποδοκιμασίες από το κοινό.

Δείτε το συμβάν:

Grigor Dimitrov has to be pretty frustrated. Can't do much with Tsitsipas. Had a break point to get back on serve in the 2nd. #IBI22 https://t.co/ae3gtawU31