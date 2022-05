Με διαβάθμιση για όλες τις θέσεις το Κύπελλο Ελλάδας 2022 στην επιτραπέζια αντισφαίριση

Onsports Team

Αυτές τις ημέρες θα κλείσουν δύο τελευταίες εκκρεμότητες για ισάριθμες προκρίσεις ανδρών από το Τοπικό Κύπελλο της Αττικής και το Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Μαΐου στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η καινοτομία της διοργάνωσης είναι ότι θα υπάρξει διαβάθμιση για όλες τις θέσεις. Δημιουργήθηκε δηλαδή, για τις ομάδες, το επιπλέον κίνητρο του καλού αριθμού αγώνων μετά την προσπάθειά τους για διακρίσεις και πρόκριση, που κατέβαλλαν σε Τοπικό επίπεδο. Δικαίωμα ν’ αγωνιστούν έχουν 16 ομάδες ανδρών και 8 γυναικών. Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις συμμετοχής παρατάθηκαν μέχρι τις 8 Μαΐου λόγω των εορτών και των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων το τελευταίο διάστημα. Στο Λιντς της Αυστρίας στο μεταξύ, αρχίζουν την Πρωτομαγιά οι αγώνες των κοριτσιών στο αυστριακό World Table Tennis Youth Contender, όπου θα πάρουν μέρος οι δευτεραθλήτριες Ελλάδας του διπλού Νέων γυναικών Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Αγγελική Ευμορφιάδη. Την Παρασκευή 29/04 έγινε η κλήρωση των γκρουπ κι έμαθαν τις αντιπάλους τους.

Για το Κύπελλο Ελλάδας η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εξέδωσε συμπληρωματική ειδική προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι βρίσκουν στο λινκ http://www.httf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6557:sympliromatiki-eidiki-prokiryksi-kypellou&catid=2:2012-03-08-10-19-52&Itemid=8. Η ομοσπονδία αποφάσισε να μεγαλώσει την προθεσμία για τις δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Κυριακή 8 Μαΐου ώστε να μπορέσουν οι ομάδες να βρουν περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία τους μετά από το Πάσχα και τους κουραστικούς διαδοχικούς αγώνες. Οι δηλώσεις γίνονται μόνο στο on-line σύστημα στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. http://app.ttscore.io/customer/24. Όσοι θέλουν να θυμηθούν γενικά την προκήρυξη της διοργάνωσης, είναι στο λινκ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2022.

Εξάλλου, η ομοσπονδία έχει ανακοινώσει τις ομάδες με δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδας και απομένει να βρουν κάτοχο δύο ακόμα «εισιτήρια» από την Αττική στους άνδρες με τις αναμετρήσεις Άτλαντας Αγίας Βαρβάρας-ΑΟ Πεύκης και Άρης Νικαίας-ΑΟ Διονύσου για τις θέσεις 9-10 του Τοπικού Κυπέλλου. Οι συγκεκριμένες ομάδες δηλαδή, βρέθηκαν σε νέο μίνι ταμπλό σε προκριματική φάση και κάτι ανάλογο θα είναι και η διαβάθμιση στην τελική φάση. Ενδεχόμενη ήττα στον 1 ο γύρο δεν θα σημαίνει ολοκλήρωση της πορείας, αλλά κάθε ομάδα θα έχει την ευκαιρία για περισσότερα ματς.



ΤΑ ΓΚΡΟΥΠ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗ

Στο Tips Arena του Λιντς και το WTT Youth Contender της Αυστρίας ολοκληρώθηκαν οι αγώνες των αγοριών και από τη 1 έως τις 3 Μαΐου ακολουθούν εκείνοι των κοριτσιών. Αφορούν μόνο στο απλό, η Παπαδημητρίου μετέχει στην ηλικιακή κατηγορία Under 19 και η Ευμορφιάδη στην Under 17 και την Under 19. Αθλήτριες του Τελαμώνα Σαλαμίνας, σημερινού δευτεραθλητή Ελλάδας στο ομαδικό νεανίδων και οι δύο, θα έχουν στην τεχνική καθοδήγηση τον προσωπικό τους προπονητή Γιάννη Βλοτινό. Η αποστολή αναχωρεί το μεσημέρι του Σαββάτου και η αρχή στο πρόγραμμα γίνεται με την κατηγορία έως 17 ετών.

Στο απλό αθλητριών έως 19 ετών έγιναν 23 γκρουπ. Η Παπαδημητρίου τέθηκε επικεφαλής στο 22ο, που είναι των 4ων. Συναντά τη Σλοβένα Σάρα Τόκιτς, την Έλενα Ποέλ από την Αυστρία και την Γκουζέλ Τορσάγεβα από το Καζακστάν.

Η Ευμορφιάδη κληρώθηκε στο 10ο γκρουπ και θ’ αντιμετωπίσει τη Ματίλντε Πίντο από την Πορτογαλία (επικεφαλής) και τη Γιάνα Ριέρα από την Ισπανία.

Στο απλό των αθλητριών έως 17 ετών τα γκρουπ είναι 30. Η Ευμορφιάδη κληρώθηκε στο 11ο και θα διεκδικήσει την πρόκριση στο ταμπλό κόντρα στην Ισπανίδα Σίλβια Κολ (επικεφαλής) και τη Γερμανίδα Τερέζα Φαλτερμέιερ. Σε κάθε κατηγορία οι δύο πρώτες θέσεις των γκρουπ δίνουν πρόκριση στα ταμπλό.