Α1 Πόλο Γυναικών: «Πέφτει» αύριο η αυλαία της κανονικής περιόδου

Onsports Team

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αναμέτρηση που διεξάγεται στο Χαλάνδρι, όπου ο Νηρέας και ο ΠΑΟΚ διεκδικούν το πλεονέκτημα έδρας στις μεταξύ τους αναμετρήσεις για τα πλέι-άουτ. Ο «Δικέφαλος του βορρά» έχει πλεονέκτημα τριών βαθμών, αλλά, αν η αθηναϊκή ομάδα νικήσει, θα τον προσπεράσει στην ισοβαθμία, καθώς είχε αποσπάσει ισοπαλία (9-9) στον πρώτο γύρο, στη Θεσσαλονίκη.

Η Γλυφάδα αναμένεται να «σφραγίσει» τη δεύτερη θέση και την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά των πλέι-οφ, με νίκη επί του ουραγού Ηλυσιακού στο Ιλίσιο, ενώ η Βουλιαγμένη θα τερματίσει τρίτη και θα αποφύγει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό στα ημιτελικά, εφόσον νικήσει στο Λαιμό την ΑΕΚ.

Αν ο ΝΟΒ χάσει βαθμούς, τότε ο Εθνικός μπορεί να τον περάσει με νίκες επί του Πανιωνίου αύριο και της ΝΕ Πατρών στο ματς που χρωστάει. Τέλος, ΝΕΠ και Λάρισα μονομαχούν στην αχαϊκή πρωτεύουσα για την έβδομη θέση στην τελική κατάταξη, με τη θεσσαλική ομάδα να θέλει μόνο νίκη και τις γηπεδούχους να βολεύονται και με την ισοπαλία.

Στα πλέι-οφ θα μετάσχουν οι έξι πρώτες ομάδες της κατάταξης, με τις δύο πρώτες (Ολυμπιακός και λογικά Γλυφάδα) να προκρίνονται απευθείας στα ημιτελικά. Στην Α΄ φάση ο 3ος της κανονικής περιόδου θα παίξει με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο, σε σειρές best of three (στις δύο νίκες).

Στα πλέι-άουτ, θα κοντραριστούν το Ρέθυμνο με τον Ηλυσιακό και ο ΠΑΟΚ με τον Νηρέα (εκκρεμεί όπως προαναφέρθηκε το πλεονέκτημα έδρας στο δεύτερο ζευγάρι). Και αυτές οι σειρές κρίνονται στις δύο νίκες, με τις ηττημένες ομάδες να υποβιβάζονται στην Α2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής, με την οποία ολοκληρώνεται αύριο (13/4) η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών:

*Δημοτικό Χαλανδρίου 14.00 ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ (Αιγέας Παντελής, Χρήστος Χρονόπουλος)

Παρατηρητής: Λευτέρης Γιαννέλλης

*Λαιμός / ΝΟΒ 18.00 ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – ΑΕΚ (Χρήστος Κουρτίδης, Ανδρέας Κατσώνης)

Παρατηρητής: Δημήτρης Ηλιάδης

*«Αντώνης Πεπανός» 19.00 ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σπύρος Αχλαδιώτης, Κώστας Κυράνης)

Παρατηρητής: Μίλτος Ελευθεριάδης

*Εθνικό Πειραιά 19.30 ΕΘΝΙΚΟΣ NOBEL HELLAS – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Δαμιανάκης, Γιώργος Στεφανάκης)

Παρατηρητής: Μιχάλης Σκαλοχωρίτης

*Δημοτικό Ιλίσιο ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR (Μαρία Δασκαλοπούλου, Γιώργος Θωμάς)

Παρατηρητής: Χρήστος Τσαρουχάς

Στις 10/4: ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5-19

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 405-118 63

2.ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR 21 298-163 52

3.ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 21 284-133 50

4.ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΒΕΛ HELLAS 20 279-133 46

5.AEK 21 265-205 37

6.ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 208-196 37

7.ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 20 187-217 28

8.ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 20 201-243 25

9.ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22 161-315 15

10.ΠΑΟΚ 21 143-330 10

11.ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 21 113-290 7

12.ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 21 118-319 0

ΣΚΟΡΕΡ

81 Νίνου Ειρ. (ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR), 58 Κοντογιάννη (ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I REPAIR), 56 Πασκάλ (ΑΕΚ), 55 Μπογκατσένκο (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ), 53 Καρυπίδου Ηρ. (ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ), 47 Κότσια (αεκ), Σάπκινα (ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ), Στρατηδάκη (ΑΕΚ), 46 Πλευρίτου Β. (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), 43 Αμορόζα (ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ), Μυριοκεφαλιτάκη (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)