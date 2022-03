Απόσυρση της Άσλεϊ Μπάρτι - Σενάρια για την κορυφή της WTA: Τι θα συμβεί με Σάκκαρη

Holder of the fourth-longest streak at World No.1 in the history of the @Hologic WTA Tour ?



⭐️ Steffi Graf (186 consecutive weeks)

⭐️ Serena Williams (186)

⭐️ Martina Navratilova (156)

⭐️ Ashleigh Barty (114)#ThankYouAsh