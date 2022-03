Indian Wells: Παραδόθηκε στην Σβιότεκ και έχασε την ευκαιρία η Μαρία Σάκκαρη (videos)

Δεν τα κατάφερε στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη που έχασε σημαντική ευκαιρία να κατακτήσει τον μεγαλύτερο τίτλο της καριέρας της.

Η Ίγκα Σβιόντεκ που είναι ιδιαίτερα φορμαρισμένη, ήταν καλύτερη και νίκησε 2-0 σετ (6-4, 6-1) την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βέβαια από τη Δευτέρα (21/3) θα φιγουράρει στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη δεν μπόρεσε να βγάλει στο court το τένις που ήθελε και μολονότι πάλεψε γνώρισε την ήττα από την ανώτερη Πολωνή, η οποία πανηγύρισε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε «1000άρι» τουρνουά της WTA.

H Ελληνίδα τενίστρια έχει πάρει μέρος σε πέντε τελικούς, αλλά μόνο αυτόν στο Ραμπάτ το 2019 έχει κερδίσει. Πλήρωσε τα κενά διαστήματα στο δεύτερο σετ, ενώ στο πρώτο η Σβιότεκ ήταν καταιγιστική και εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη.

Οι τενίστριες ξεκίνησαν νευρικά το ματς, αλλά από ένα σημείο κι έπειτα η Σβιόντεκ έδειξε την απαιτούμενη βελτίωση, με αποτέλεσμα να φέρει το ματς εκεί που ήθελε. Η Μαρία, από την πλευρά της, πλήρωσε τα πολλά αβίαστα λάθη, ενώ μεταξύ άλλων είχε μόλις 20% (5/25) σε κερδισμένους πόντους στο δεύτερο σερβίς.

Η Σβιόντεκ, η οποία είχε κατακτήσει και το τουρνουά της Ντόχα, έφτασε τις 11 σερί νίκες, πανηγυρίζοντας τον πέμπτο τίτλο καριέρας της. Η Πολωνή ανεβαίνει στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας ακριβώς από κάτω της τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία απώλεσε την ευκαιρία να πανηγυρίσει το πρώτο «1000άρι» και (συνολικά) δεύτερο τουρνουά της καριέρας της. Φυσικά, η παρουσία της στο Νο3 του κόσμου αποτελεί career-high.

