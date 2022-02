Τουρνουά Ακαπούλκο - Στέφανος Τσιτσιπάς: «Είχα τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του ματς» (vids)

47 minutes ?



In the fastest completed victory of his career, @steftsitsipas races past JJ Wolf 6-1 6-0 at Acapulco. #AMT2022 pic.twitter.com/68bxtlCeL3 — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022

The fastest victory in completed ATP matches of his career?@steftsitsipas beats J. Wolf 6-1, 6-0 in a 47 min match in Acapulco, securing his place in the @AbiertoTelcel quarter-finals?#AMT2022 pic.twitter.com/Dkdt853mLl — ATP Tour (@atptour) February 24, 2022

Ahora resulta que Stefanos no está pensando en la final en Acapulco tras la descalificación de Zverev ?? #AMT2022



Reacciones tras su cómoda victoria ante Wolf para estar en cuartos de final pic.twitter.com/gSUOtLRG00 — Jimena R. (@jiimejime) February 24, 2022

Quarter-finals set at #AMT2022 in Acapulco:



?? Medvedev v Nishioka ??

?? Nadal v Paul ??

?? Giron v Tsitsipas ??

?? Norrie v Gojowczyk ??



Who plays the semis? ? — Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2022