Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Έστειλε λουλούδια στο Πεκίνο για τη Μαρία Ντάνου! (photos+video)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του σκι αντοχής την ώρα που βρισκόταν στο εστιατόριο του Ολυμπιακού χωριού την περίμενε μια έκπληξη από τον σύντροφό της, που είχε στείλει λουλούδια, έχοντας συνεννοηθεί με συναθλήτριά της.

Η Μαρία Ντάνου μοιράστηκε το όμορφο στιγμιότυπο μέσω των social media θέλοντας να ευχαριστήσει τον δικό της Βαλεντίνο.

Συγκεκριμένα έγραψε στην ανάρτησή της:

«Happy #valentinesday ♥️ο Βαλεντίνος μου έκανε έκπληξη στέλνοντας λουλούδια στο εστιατόριο του Ολυμπιακού Χωριού ? @konstantinosmatziounis μου έχεις λείψει πολύ!!! Υπό κανονικές συνθήκες θα ήσουν και εσύ εδώ ως υποστηρικτής στους αγώνες!!! You made my day and my tough week ahead ?

? @thaixcskiteam and Karen Chanloung for the facilitation of this beautiful surprise»

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε και το βίντεο.