Μαρία Σάκκαρη: Συγκλονιστική παρά την απογοήτευση - Δάκρυσε η Κόνταβεϊτ με τα λόγια της

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε «μια ανάσα» από τον δεύτερο -και σπουδαιότερο ως τώρα- τίτλο της επαγγελματικής καριέρας της, αλλά ένα «κλακάζ» στο φινάλε του τελικού τής στέρησε το τρόπαιο στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό, όπου κατά διαστήματα παίχθηκε τένις πολύ υψηλού επιπέδου, η 26χρονη Ελληνίδα ηττήθηκε από την Ανέτ Κονταβέιτ με 5-7, 7-6 (4), 7-5, αν και προηγήθηκε με 5-2 στο τρίτο σετ.

Οι δύο αθλήτριες είναι πολύ καλές φίλες, κάτι που φάνηκε για ακόμη μια φορά στη διάρκεια της απονομής. «Αυτό είναι αρκετά οικείο. Ανέτ είμαστε ξανά εδώ. Είναι απογοητευτικό για μένα, αλλά αλήθεια το αξίζεις. Έπαιξες σπουδαίο τένις και έδειξες χαρακτήρα», ξεκίνησε τις δηλώσεις της η Σάκκαρη.

«Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαστε καλές φίλες και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για σένα, για τα επιτεύγματά σου. Είμαι χαρούμενη για την ομάδα σου. Είσαι πολύ καλή παίκτρια, αλλά είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που για μένα μετράει περισσότερο. Συγχαρητήρια».

From one friend to another ?@mariasakkari | #FormulaTX pic.twitter.com/YygJkJ7dl5