Μαρία Σάκκαρη: Νίκησε 2-1 σετ και φορτσάρει για τον πρώτο της τίτλο, στην Αγία Πετρούπολη (videos)

MARIA SAKKARI IS THE FIRST FINALIST OF WTA ST. PETERSBURG LADIES TROPHY 2022?? @mariasakkari Maria Sakkari ?? won against Irina-Camelia Begu ?? with a score – 6/4 6(4)/7 6/4 #SPBLT2022 #SPBLT #FORMULATX #WTA pic.twitter.com/JsyExFav3d

OH MY! IT WAS TOUGH! IT WAS ABSOLUTELY AMAZING???@mariasakkari YOU ROCK???#SPBLT2022 #SPBLT #FORMULATX #WTA pic.twitter.com/OHkSNFWj25