Α1 Πόλο ανδρών: Τελευταία αγωνιστική της Α΄ φάσης, το σύστημα της Β’ φάσης

Onsports Team

Αμφότερες οι… εκκρεμότητες αφορούν τον Β΄ όμιλο και η μία εξ αυτών είναι μάλλον... διαδικαστική, καθώς μετά την ήττα της περασμένης εβδομάδας από τον Υδραϊκό, ο Πανιώνιος χρειάζεται νίκη στο Βόλο επί του ουραγού ΟΥΚ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση του ομίλου και τη συμμετοχή στο 1ο γκρουπ της Β΄ φάσης, μαζί με τον Ολυμπιακό, τον Απόλλωνα και τη Βουλιαγμένη.

Το Περιστέρι, που αντιμετωπίζει στο Πάρκο Γουδή τον Παναθηναϊκό, ισοβαθμεί με τους «κυανέρυθρους», αλλά με δύο ήττες στα μεταξύ τους παιχνίδια χρειάζεται «στραβοπάτημα» της ομάδας της Νέας Σμύρνης, προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση.

Η άλλη εκκρεμότητα αφορά το ποιος εκ των Παναθηναϊκού και Χίου θα βρεθεί στο 4ο γκρουπ της Β΄ φάσης, που συνεπάγεται αυτόματα συμμετοχή στα πλέι-άουτ και μάλιστα με μειονέκτημα έδρας. Οι «πράσινοι» έχουν προβάδισμα δύο βαθμών και το «πάνω χέρι» στα μεταξύ τους παιχνίδια, που σημαίνει ότι χρειάζονται, είτε μία ισοπαλία απέναντι στο Περιστέρι, είτε να μη νικήσει ο ΝΟΧ στην Κρήτη τα Χανιά.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του πρωταθλήματος, οι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ, ως εξής:

1ο ΓΚΡΟΥΠ: Ολυμπιακός, Απόλλων Σμύρνης, Βουλιαγμένη, Πανιώνιος ή Περιστέρι

2ο ΓΚΡΟΥΠ: Εθνικός, ΑΕΚ, Περιστέρι ή Πανιώνιος, Υδραϊκός

3ο ΓΚΡΟΥΠ: Γλυφάδα, ΠΑΟΚ, Χανιά, Παναθηναϊκός ή Χίος

4ο ΓΚΡΟΥΠ: Παλαιό Φάληρο, Αρης Θεσ., Χίος ή Παναθηναϊκός, ΟΥΚ Βόλου

Οι ομάδες μεταφέρουν το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν στην Α΄ φάση και παίζουν έξι αγώνες εντός του γκρουπ (εντός-εκτός με τις υπόλοιπες τρεις ομάδες). Οι ομάδες του 1ου γκρουπ έχουν εξασφαλισμένη θέση στα πλέι-οφ και πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά, ενώ οι ομάδες του 4ου γκρουπ θα μετάσχουν σίγουρα στα πλέι-άουτ, με μειονέκτημα έδρας στον Α΄ γύρο. Μετά την ολοκλήρωση της Β΄ φάσης, οι ομάδες του 2ου και του 3ου γκρουπ θα αναμετρηθούν χιαστί (ο πρώτος του ενός γκρουπ με τον τέταρτο του άλλου, ο δεύτερος με τον τρίτο κ.ο.κ.) σε σειρές best of three. Οι νικητές θα προκριθούν στα πλέι-οφ και οι ηττημένοι θα πάνε στα πλέι-άουτ.

Σημειώνεται ότι η Α΄ φάση του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τετάρτη (9/2), με την εξ αναβολής αναμέτρηση της Βουλιαγμένης με τον Πανιώνιο.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2

«Π. Καπαγέρωφ» 13.00 Εθνικός-Ολυμπιακός (Πολυχρονόπουλος, Βασιλείου)

Ποσειδώνιο 15.00 ΠΑΟΚ-Γλυφάδα (Μπιράκης, Αχλαδιώτης)

Ηλιούπολης 16.00 ΑΕΚ-Αρης Θεσ. (Κατσώνης, Στεφανάκης)

Παλαιού Φαλήρου 18.30 Παλ. Φάληρο-Απόλλων Σμύρνης (Κωνσταντινίδης, Παντελής)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 241-63 39

Απόλλων Σμύρνης 164-115 31

Εθνικός 129-122 25

ΑΕΚ 131-122 24

Γλυφάδα 123-155 15

ΠΑΟΚ 123-151 12

Παλαιό Φάληρο 89-145 9

Άρης Θεσ. 94-221 0

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/2

Γουδή 16.00 Παναθηναϊκός-Περιστέρι (Πολυχρονόπουλος, Βόσικας)

Χανίων 16.00 Χανιά-Χίος (Σταυρίδης, Δαμιανάκης)

Αλίμου 18.00 Υδραϊκός-Βουλιαγμένη (Μπουδραμής, Κουρτίδης)

Βόλου 18.00 ΟΥΚ Βόλου-Πανιώνιος (Μοίραλης, Σπανούδης)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Βουλιαγμένη 177-77 33 -12αγ.

Πανιώνιος 144-101 30 -12αγ.

Περιστέρι 168-103 30

Υδραϊκός 147-112 27

Χανιά 136-169 15

Παναθηναϊκός 115-156 9

Χίος 81-152 7