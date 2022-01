Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ: Ένταση στο δρόμο προς τα αποδυτήρια - Η νέα έκρηξη του Ρώσου (photos+video)

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ συνέχισε την απίστευτα προκλητική συμπεριφορά του, στον 2ο ημιτελικό του Australian Open, απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ρώσος τενίστας είχε επιτεθεί φραστικά στο διαιτητή της αναμέτρηση, αμέσως μετά το τέλος του 2ου σετ, όπου κατακτήθηκε από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ωστόσο ο Μεντβέντεφ δεν έμεινε εκεί. Στο δρόμο προς τα αποδυτήρια, ο Ρώσος επιτέθηκε ξανά στον «άρχοντα» της αναμέτρησης της, λέγοντάς του, χαρακτηριστικά πως: «Αν δεν του δώσεις warning την επόμενη φορά είσαι, πώς να το πω, μια μικρή γάτα»

Ο Μεντβέντεφ αναφερόταν στο... coaching του Απόστολου Τσιτσιπά, πατέρα του Έλληνα τενίστα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο:

Medvedev vs the umpire, Round 2! ?️?#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/XZgZ9qJgin