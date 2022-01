Australian Open: Προκρίθηκαν Σαμπαλένκα και Χάλεπ (video)

«Έπαιξε πολύ καλά, αλλά πάλεψα σκληρά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτήν την νίκη», σχολίασε η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια και πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη, ειδικά επειδή έκανα μόνο δέκα διπλά λάθη».

Στον επόμενο γύρο, η Σαμπαλένκα θ' αντιμετωπίσει την Εσθονή Κάια Κανέπι (Νο 115), η οποία απέκλεισε την Αυστραλή, Μάντισον Ινγκλις (Νο 133) με 2-6, 6-2, 6-0.

