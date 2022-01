Australian Open: Αποστολή... εξετελέσθη για την Έμα Ραντουκάνου (videos+photos)

Picking up where she left off ?



?? @EmmaRaducanu overcomes Stephens 6-0, 2-6, 6-1 to advance to Round 2!#AusOpen pic.twitter.com/sTCsioyJ5G — wta (@WTA) January 18, 2022

Third Slam debut, third opening-round victory ??@EmmaRaducanu extends her major main draw record to 11-1 ? #AO2022 — wta (@WTA) January 18, 2022