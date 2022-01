Σκόπια: Με «Μακεδονία» στη φανέλα στο Euro 2022 του χάντμπολ – Ατόπημα από τους διοργανωτές

Μετά τα καμώματα τους στο Euro 2020 του ποδοσφαίρου, πράττουν το ίδιο και στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χάντμπολ, το οποίο διεξάγεται από σήμερα (13/1) έως τις 30 Ιανουαρίου σε Ουγγαρία και Σλοβακία.

Η Ομοσπονδία του Χάντμπολ, όπως κι η αντίστοιχη του ποδοσφαίρου, δεν έχουν προσχωρήσει στην αλλαγή του ονόματός τους, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, στη φανέλα των αθλητών υπάρχει το σήμα που αναγράφει «Macedonian Handball Federation» (σ.σ. Μακεδονική Ομοσπονδία Χάντμπολ).

Επίσης, στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα της πρεμιέρας με τη Σλοβενία, τα Σκόπια αναγράφονται με τη συντομογραφία «MKD», ενώ το ακόμα πιο εξοργιστικό είναι ότι ακόμα και στα επίσημα social media της διοργάνωσης γίνεται αναφορά για «Μακεδόνες», όπως στην περίπτωση του Φιλίπ Ταλέσκι, ο οποίος σύμφωνα με τους διοργανωτές «έγινε ο πρώτος Μακεδόνας που σκοράρει στο Euro2022».

Filip Taleski becomes the first Macedonian ?? to score at the #ehfeuro2022 with a magnificent long-range shot ?#watchgamesseemore pic.twitter.com/ou1fcdy3Fn