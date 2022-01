Τα μεγάλα αθλητικά ραντεβού στον κόσμο το 2022

Onsports Team

Τα δύο τελευταία χρόνια, η πανδημία του κορονοϊού κατάφερε να δημιουργήσει... χάος και στο αθλητικό καλαντάρι, προκαλώντας αναβολές, ακυρώσεις και «μετακινήσεις» κορυφαίων διοργανώσεων. Ανάμεσά τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, το Euro 2020 και πολλά ακόμη κορυφαία τουρνουά που αναγκάστηκαν να μετατεθούν για το 2021.

Το επόμενο έτος θα αρχίσει με το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2021 στις 9 Ιανουαρίου, διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Καμερούν με καθυστέρηση ενός έτους, λόγω της Covid-19.

Το τουρνουά τένις του Australian Open θα πάρει τη «σκυτάλη» στις 17 Ιανουαρίου, εξακολουθώντας να αποτελεί ερωτηματικό εάν στο πρώτο τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς θα είναι παρών ο εννιά φορές πρωταθλητής και νο 1 στον κόσμο, Νόβακ Τζόκοβιτς, προκειμένου να αγωνιστεί για το –ρεκόρ- του 21ου τίτλου Grand Slam.

Οι αυστραλιανές αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους παίκτες.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Πεκίνου 2022 θα ακολουθήσουν στις 4 Φεβρουαρίου με διπλωματικό μποϊκοτάζ από ορισμένες δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας. Οι Κινέζοι θα πρέπει επίσης να διαχειριστούν την πανδημία της Covid-19, στη δεύτερη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων που θα φιλοξενήσουν στο Πεκίνο, μετά τους Θερινούς του 2008.

Το Super Bowl 2022 στις 13 Φεβρουαρίου θα προσπαθήσει να προσελκύσει μεγαλύτερο κοινό από τα 96,4 εκατομμύρια θεατές πέρυσι, αριθμός που ήταν ο χαμηλότερος από το 2007.

Ο τελικός του Champions League στις 28 Μαΐου δίνει ελπίδα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι ότι ήρθε η ώρα να... λάμψουν, αφού δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σηκώσουν το πιο σημαντικό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο συλλόγων.

Η 150ή διοργάνωση του British Open, του παλαιότερου τουρνουά γκολφ στον κόσμο, θα διεξαχθεί στο "St Andrews' Old Course" από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου με τους διοργανωτές να περιμένουν ρεκόρ θεατών. Μεταξύ εκείνων που θέλουν να παίξουν υπάρχει ο 15 φορές νικητής σε τουρνουά major, Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος την έχει αποκαλέσει αγαπημένη του τοποθεσία αγώνων στον κόσμο.

Ο καλύτερος παίκτης γκολφ της γενιάς του κόντεψε να χάσει το πόδι του από ακρωτηριασμό, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα στο Λος Άντζελες τον Φεβρουάριο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου στο Κατάρ (21 Νοεμβρίου-18 Δεκεμβρίου 2002) έχει ήδη επιβεβαιωθεί ως ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, με το κράτος του Κόλπου να αποτελεί στόχο για ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Θα είναι το πρώτο Μουντιάλ στον αραβικό κόσμο, το πρώτο που θα πραγματοποιηθεί σε μουσουλμανική χώρα και το πρώτο που θα γίνει Χειμώνα. Θα είναι το δεύτερο στην Ασία (μετά το 2002), αλλά και το τελευταίο με 32 ομάδες.

Πολλοί φίλοι του ποδοσφαίρου εξακολουθούν να αγανακτούν με την απόφαση να ανατεθεί το τουρνουά σε μια χώρα χωρίς ποδοσφαιρική παράδοση και με κλίμα ερήμου ακατάλληλο για ανταγωνιστικούς αγώνες υψηλού επιπέδου.

Θα διεξαχθεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι τα μεγάλα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου πρέπει να σταματήσουν τον Οκτώβριο, δύο μήνες μετά την έναρξη της σεζόν τους, και να συνεχίσουν ξανά στα τέλη Δεκεμβρίου.

Τα κυριότερα αθλητικά γεγονότα του 2022:

2-14.1: Ράλι Ντακάρ (Rally Dakar), Σαουδική Αραβία

9.1-6.2: Ποδόσφαιρο-Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Καμερούν)

10-16.1: Καλλιτεχνικό πατινάζ-Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ταλίν (Εσθονία)

13-30.1: Χάντμπολ-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στη Σλοβακία και την Ουγγαρία

17-30.1: Τένις-Australian Open (Μελβούρνη, Αυστραλία)

17.1: Ποδόσφαιρο-Γκαλά FIFA "The Best" για τον καλύτερο παίκτη της χρονιάς 2021

19.1-6.2: Ποδόσφαιρο-Euro σάλας

20-23.1: WRC-Έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι με το Ράλι Μόντε Κάρλο

21-23.1: Extreme Sports Winter-Άσπεν (Κολοράντο, ΗΠΑ)

22-28.1: Παγκόσμιοι Χειμερινοί Αγώνες Special Olympics (Καζάν, Ρωσία). Αναβλήθηκαν από το 2021

3-12.2: Ποδόσφαιρο-Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

4-20.2: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο, Κίνα)

5.2-19.3: Ράγκμπι-Six Nations (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία)

6.2: Μπάσκετ-FIBA Intercontinental Cup

13.2: Super Bowl (Καλιφόρνια)

20.2: Μπάσκετ-All Star Game NBA

24-27.2: WRC-Ράλι Σουηδίας

4-13.3: Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο, Κίνα)

4.3-3.4: Κρίκετ-Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών (Νέα Ζηλανδία)

6.3: Στίβος-Μαραθώνιος Τόκιο

6.3: MotoGP-Έναρξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος με το γκραν πρι του Κατάρ

Μάρτιος: Μαραθώνιος Νέας Υόρκης

11-13.3: Ακροβατική Γυμναστική-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

18-20.3: Στίβος-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού (Βελιγράδι, Σερβία)

20.3: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Μπαχρέιν

20-27.3: Άρση Βαρών-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων (Ελλάδα)

22-27.3: Χειμερινοί Στρατιωτικοί Παγκόσμιοι Αγώνες (Γερμανία). Αναβλήθηκαν από το 2021

24-29.3: Ποδόσφαιρο-Play offs για το Μουντιάλ 2022, ζώνη Ευρώπης

27.3: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Σαουδικής Αραβίας

31.3-2.10: Μπέιζμπολ-Έναρξη της σεζόν του Major League Baseball

31.3: Ποδόσφαιρο-Συνέδριο της FIFA στην Ντόχα (Κατάρ)

1.4: Ποδόσφαιρο-Κλήρωση για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 στην Ντόχα (Κατάρ)

1-3.4: Τζούντο-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Σόφια, Βουλγαρία)

7-8.4: Μπάσκετ-Τέλος της κανονικής περιόδου της Euroleague ανδρών

8-10.4: Μπάσκετ-Final 4 της Euroleague γυναικών

10.4: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Αυστραλίας

16.4: Μπάσκετ-Play offs ΝΒΑ

18.4: Στίβος-Μαραθώνιος Βοστώνης

21-24.4: WRC-Ράλι Κροατίας

24.4: Στίβος-Μαραθώνιος Λονδίνου

24.4: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Εμίλια Ρομάνια

29.4-1.5: Τζούντο-Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Σόφια

6-29.5: Ποδηλασία-Γύρος Ιταλίας (Ουγγαρία, Ιταλία)

8.5: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Μαϊάμι

12-23.5: Αγώνες Νοτιοανατολικής Ασίας (Ανόι, Βιετνάμ). Αναβλήθηκαν από το 2021

13-29.5: Υγρός Στίβος-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Φουκουόκα, Ιαπωνία)

13-29.5: Χόκεϊ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Φινλανδία)

18.5: Ποδόσφαιρο-Τελικός Europa League (Σεβίλη, Ισπανία)

19-22.5: WRC-Ράλι Πορτογαλίας

21-22.5: Βόλεϊ-Τελικοί Champions League για γυναίκες και άνδρες

22.5: Ποδόσφαιρο-Τελικός του Champions League γυναικών, στο Τορίνο (Ιταλία)

22.5: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ισπανίας

22.5-5.6: Τένις-Ρόλαν Γκαρός (Παρίσι)

25.5: Ποδόσφαιρο-Τελικός Europa Conference League, στα Τίρανα

27-29.5: Μπάσκετ-Final 4 Euroleague (Βερολίνο)

28.5: Ποδόσφαιρο-Τελικός Champions League (Αγία Πετρούπολη, Ρωσία)

29.5: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Μονακό

29.5: Αυτοκίνητο-Indianapolis 500 (Ινδιανάπολη, ΗΠΑ)

2-19.6: Μπάσκετ-Τελικοί NBA 2022 (ΗΠΑ/Καναδάς)

2-27.6: Αγώνες UEFA Nations League

2-5.6: WRC-Ράλι Ιταλίας

4-5.6: Χάντμπολ-Final 4 του Champions League γυναικών

12.6: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Αζερμπαϊτζάν

19.6: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Καναδά

23.6: Μπάσκετ-Ντραφτ ΝΒΑ

23-26.6: WRC-Ράλι Κένυα

3.7: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Βρετανίας

6-31.7: Ποδόσφαιρο-Euro γυναικών (Αγγλία)

26.6-7.7: Θερινή Πανεπιστημιάδα (Τσενγκντού, Κίνα). Αναβλήθηκε από το 2021

27.6-10.7: Τένις-Γουίμπλεντον (Λονδίνο, Αγγλία)

1-17.7: Χόκεϊ: Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών (Τεράσα, Ισπανία και Αμστερνταμ, Ολλανδία)

1-24.7: Ποδηλασία-Γύρος Γαλλίας

10.7: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Αυστρίας

10-17.7: Γκολφ-British Open

13-17.7: Βόλεϊ-Τελική φάση του League of Nations γυναικών

14-17.7: WRC-Ράλι Εσθονίας

20-24.7: Βόλεϊ-Τελική φάση του League of Nations ανδρών

Ιούλιος: Extreme Sports Summer (Μινεάπολη, Μινεσότα)

15-24.7: Στίβος: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού (Γιουτζίν, Όρεγκον, ΗΠΑ). Αναβλήθηκε από το 2021.

22.7-31.7: Παγκόσμιοι αγώνες αστυνομίας, πυροσβεστικής (Ρότερνταμ, Ολλανδία). Αναβλήθηκε από το 2021.

24.7: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Γαλλίας

24-31.7: Ποδηλασία-Γύρος Γαλλίας γυναικών

31.7: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ουγγαρίας

31.7: Ποδόσφαιρο-Τελικός Euro γυναικών στην Αγγλία

4-7.8: WRC-Ράλι Φινλανδίας

6-14.8: Ιππασία-Παγκόσμιοι Αγώνες (Χέρνινγκ, Δανία)

7-14.8: Τζούντο-Παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Τασκένδη

10.8: Ποδόσφαιρο-Σούπερ Καπ Ευρώπης, στο Ελσίνκι

11-21.8: Υγρός Στίβος-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Ρώμη, Ιταλία)

11-21.8: Ενόργανη Γυμναστική-Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Γερμανία)

13-21.8: Πινγκ Πονγκ-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Γερμανία)

15-21.8: Στίβος-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Γερμανία)

15-21.8: Μπιτς Βόλεϊ-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (Γερμανία)

28.7-8.8: Αγώνες Κοινοπολιτείας (Μπέρμιγχαμ, Αγγλία)

18-21.8: WRC-Ράλι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη

19.8-11.9: Ποδηλασία-Γύρος Ισπανίας

26.8-11.9: Βόλεϊ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών (Ρωσία)

26.8-11.9: Βόλεϊ-Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών (Ολλανδία, Πολωνία)

27-8-10.9: Υδατοσφαίριση-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών

28.8: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Βελγίου

29.8-11.9: Τένις-US Open (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

1-18.9: Μπάσκετ-Ευρωμπάσκετ (Γεωργία, Τσεχία, Γερμανία, Ιταλία)

4.9: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ολλανδίας

8-11.9: WRC-Ράλι Ακρόπολις

9-11.9: Ράγκμπι-Παγκόσμιο Κύπελλο 7s (Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική)

10-25.9: Ασιατικοί Αγώνες πολλών αθλημάτων (Χουνγκτζού, Κίνα)

11.9: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ιταλίας

18-25.9: Ποδηλασία-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου (Γουλονγκονγκ, Αυστραλία)

18-25.9: Κωπηλασία-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Ρατσίτσε, Τσεχία)

22-27.9: Αγώνες UEFA Nations League

23-25.9: Τένις-Laver Cup (O2 Arena, Λονδίνο, Αγγλία)

22.9-1.10: Μπάσκετ-Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2022 στο Σίδνεϊ

23.9-15.10: Βόλεϊ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα γυναικών (Ολλανδία, Πολωνία)

25.9: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ρωσίας

29.9-2.10: WRC-Ράλι Νέας Ζηλανδίας

1-15.10: Αγώνες Νότιας Αμερικής (Aσουνσιόν, Παραγουάη)

2.10: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Σιγκαπούρης

9.10: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Ιαπωνίας

Οκτώβριος: Πινγκ Πονγκ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Τσενγκντού, Κίνα)

8.10-12.11: Ράγκμπι-Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών (Νέα Ζηλανδία). Αναβλήθηκε από το 2021.

20-23.10: WRC-Ράλι Ισπανίας

23.10: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι ΗΠΑ

29.10-6.11: Καλλιτεχνική γυμναστική: Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λίβερπουλ (Μεγάλη Βρετανία)

Οκτώβριος: Ποδηλασία-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μοντινί, Γαλλία)

30.10: Αυτοκίνητο-Γκραν πρι Πόλης του Μεξικού

4-20.11: Χάντμπολ-Εuro γυναικών (Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβενία)

10-13.11: WRC-Ράλι Ιαπωνίας

13.11: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Σάο Πάουλο

20.11: Φόρμουλα Ένα-Γκραν πρι Άμπου Ντάμπι

Νοέμβριος: Αρση Βαρών-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Τσόνκινγκ, Κίνα)

21.11-18.12: Ποδόσφαιρο-Παγκόσμιο Κύπελλο (Κατάρ)

Νοέμβριος: Τένις-Davis Cup Finals

Νοέμβριος: Τένις-ATP Finals (Τορίνο, Ιταλία)

Νοέμβριος: Τένις-WTA Finals (Σενζέν, Κίνα)

18.12: Ποδόσφαιρο-Τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022, στη Ντόχα (Κατάρ)