Στέφανος Τσιτσιπάς: Η νέα αρχή, τα προβλήματα τραυματισμών και... ο Τζόκοβιτς (photos+video)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε για το χειρουργείο στον αγκώνα τη νέα αρχή, μετά τα προβλήματα των δυο τελευταίων ετών, τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον εμβολιασμό.

«Ήταν δύσκολο. Ο αγκώνας είναι πολύ καλύτερα, αλλά ήταν κάτι που δεν είχα βιώσει στο παρελθόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που η εγχείρηση πήγε καλά, είχα την τύχη να βρω έναν καλό χειρουργό στην Ελβετία, τον Φρανκ Ντένζλερ, που με βοήθησε. Είναι επαγγελματίας σε αυτόν τον τομέα, έχει βοηθήσει κι άλλους τενίστες να ξεπεράσουν παρόμοιους τραυματισμούς, οπότε στάθηκα τυχερός σ' αυτό το κομμάτι.

Είχα την καλύτερη δυνατή ανάρρωση ώστε να επιστρέψω στο γήπεδο όσο γινόταν πιο γρήγορα, γιατί αγαπώ αυτό το άθλημα και ειλικρινά θέλω πολύ να με δω να αγωνίζομαι στο 100% μου, χωρίς φόβο για να τραυματιστώ ξανά, χωρίς να περιορίζομαι σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, κάτι που με περιόρισε για τα δυο τελευταία χρόνια και ήταν δύσκολο να το διαχειριστώ και πνευματικά.

Για μένα είναι σα να ξεκινάω από την αρχή, ένιωθα πόνο τα τελευταία δυο χρόνια που έπαιζα. Έπιασα ξανά ρακέτα πριν από μια εβδομάδα και είμαι πολύ χαρούμενος με το πως πηγαίνει. Χρησιμοποιώ έναν μυ που σχεδόν δεν ήξερα ότι είχα, επειδή δεν τον χρησιμοποιούσα για να προστατεύσω την άρθρωση. Άλλαξα το στυλ παιχνιδιού μου», σημείωσε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στη συνέντευξη που παραχώρησε από το Ντουμπάι.

Για τον Νόβακ Τζόκοβιτς και αυτό τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το αν θα εμβολιαστεί και αν θα παίξει στο Australian Open, είπε: «Σέβομαι την επιλογή του, πιστεύω πως όλοι πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν».

Τέλος, αναφερόμενος στον Νταβίντε Τζιούστι, με τον οποίο συνεργάζεται τα δυο τελευταία χρόνια, πραγματοποιώντας την προετοιμασία του στην ακαδημία του στο Ντουμπάι επεσήμανε: «Ο Νταβίντε έχει αλλάξει τις ζωές μας, μας έφερε εδώ και έχουμε αναπτύξει έναν απίθανο δεσμό, μια απίθανη συνεργασία τα τελευταία 2 χρόνια. Είναι επικεφαλής στην ακαδημία εδώ, κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διευθύνει τo κλαμπ και στο να φέρνει καλεσμένους απ' όλο τον κόσμο, να φέρνει παιδιά με πολύ ταλέντο, που έχουν την ευκαιρία να παίζουν μαζί τους. Η συνολική του δουλειά είναι άριστη, συνδυάζει τον τουρισμό με επαγγελματικού επιπέδου τένις».

Sky Sport Italia interview part 1#tsitsipas

The journalist at the beginning says that Stef's Twitter account is wonderful. "He's a white angel, beautiful like the sun, he's got curls" ? pic.twitter.com/AVKgh2KcFe